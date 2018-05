La Junta garantiza el desembarco de Forestalia pese al frente ecologista

maría carro | ponferrada

No hay peligro alguno para el proyecto de Forestalia en el Bierzo. La presión y las acciones de calado judicial anunciadas por determinados colectivos ecologistas, caso de Bierzo Aire Limpio, no constituyen ninguna piedra en el zapato para la construcción de la planta de biomasa en el polígono industrial El Bayo. En el Bierzo no va a suceder lo que sí ha ocurrido en Guardo (Palencia), donde Forestalia ha desestimado seguir adelante con el proyecto por la imposibilidad de cumplir con los plazos exigidos, ni va a haber cambio de ubicación alguno ni más retrasos de los impuestos por la tramitación administrativa. Así de tajante fue ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Férreo defensor de la industria planteada como alternativa económica para el Bierzo, Juan Carlos Suárez-Quiñones continúa sin entender la posición de los ecologistas pero garantiza que el inicio de las obras en la parcela selección en El Bayo será «inminente».

«Está prácticamente todo ultimado. A diferencia de lo que ha ocurrido con el proyecto de Guardo, donde la empresa ha decidido no estar porque no le daba tiempo a desarrollarlo en el plazo que tiene establecido según los derechos adquiridos para poner en marcha la planta, aquí está absolutamente asegurado, con el seguimiento de la Junta de Castilla y León», dijo Suárez-Quiñones. «La ubicación es la que está prevista, el proyecto es el que está previsto y cada uno que haga lo que crea oportuno», añadió, en relación directa a la amenaza de Bierzo Aire Limpio de llevar la autorización ambiental hasta la Fiscalía Anticorrupción. «Para nosotros, el desarrollo y el futuro del Bierzo son el objetivo prioritario y no nos distraen aquellos que buscan no sabemos que intereses».

El consejero de Fomento y Medio Ambiente deja claro que «la salud de los ciudadanos y la corrección de esta instalación con respecto a las normas están suficientemente garantizadas». «Nosotros trabajamos a favor del Bierzo, los que parece que trabajan en contra que hagan lo que tengan que hacer», insistió, recordando que «la única instancia que puede poner coto, retrasar o paralizar es la autoridad judicial y, de momento no ha habido ningún procedimiento en este sentido y esperemos que no lo haya, porque sería una mala noticia para el Bierzo», consideró.

Por lo tanto, pese al retraso acumulado sobre el plazo previsto para iniciar la construcción, todo sigue en orden. «Seguimos los pasos que hay que seguir, nosotros como Junta en la participación que tenemos y la empresa que es la que titular. Nada nos ha retrasado en este movimiento», advirtió.