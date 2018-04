La Junta no invertirá en obras de urgencia en la vía del Ponfeblino

maría carro | ponferrada

La Junta de Castilla y León no invertirá ni un solo euro en obras de urgencias en la línea ferroviaria destinada a ser el soporte del tren turístico Ponfeblino, entre Ponferrada y Villablino, para combatir su deterioro. Así queda patente en la respuesta por escrito que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha remitido al Grupo Parlamentario Socialista para resolver las dudas planteadas por éste sobre el compromiso de la Administración autonómica con el proyecto turístico para el valle del Sil.

«Se ha procedido a la comprobación, medición y liquidación de los bienes adscritos a la concesión administrativa, habiéndose aprobado dicha liquidación por orden de 7 de junio de 2017, estando en la actualidad realizándose los trabajos de ‘Definición física y jurídica de los bienes inmuebles’ afectos a la concesión para, una vez concluidas estas actuaciones, proceder a la desafectación de estos bienes y que pasen a ser bienes de carácter patrimonial de la Junta de Castilla y León, sin que esté previsto llevar a cabo actuaciones de urgencia sobre la vía e instalaciones de la citada línea», asegura Fomento en la contestación a las preguntas formuladas, el pasado mes de febrero, por los procuradores socialistas Tino Rodríguez, Gloria Acevedo y María Josefa Díaz-Caneja.

Con esta respuesta, la Junta da carpetazo a una de las reclamaciones del Consorcio del Ponfeblino que no es otra que, al margen del desarrollo futuro del proyecto, se destinen fondos para poder frenar el deterioro y el expolio de la vía, que ha sufrido varios desprendimientos de terreno en algunos puntos, ha ido perdido fuerza ante el avance de la naturaleza y ha sido víctima de más de un saqueo para la venta de los raíles.

No habrá dinero para obras de urgencia y tampoco está previsto convocar la denominada mesa de trabajo para el desarrollo del Ponfeblino. También eso queda patente en la respuesta de Fomento a los socialistas. La Consejería alude al proceso administrativo que está llevando a cabo y que todavía no ha concluido para no convocar dicho organismo.

«La tramitación es muy larga y compleja y es necesario concluir la definición de los bienes afectos a la concesión para proceder a su comprobación y reversión. Hasta la fecha, únicamente se ha entregado material móvil», por lo que «no es posible concretar la fecha de finalización de este proceso (...) sin que por parte de esta Consejería puedan impulsarse otro tipo de actuaciones, en tanto no concluya el mismo, pudiendo constituirse entonces la mesa de trabajo», recoge la respuesta por escrito firmada por el propio consejero y fechada el 9 de abril.