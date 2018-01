La Junta de Personal denuncia anulación de operaciones en uno de los quirófanos

La sanidad pública en el Bierzo y en España es muy buena, pero nefasta. Yo he sido un usuario de los servicios de los dos sectores, público y privado, en el público, veo una dejadez de funciones, que en el privado no se ve. En el público son funcionarios que cobran por unas oposiciones y, en el privado son profesionales que cobran por los servicios que hacen. En los dos servicios hay muy buenos profesionales, lo malo es la forma de proceder, en uno y en otro. En lo publico como digo cobran porque hacen una oposición y nadie los puede echar una vez pasada esa oposición y, los del privado cobrando, bastante menos, son unos profesionales que si no cumplen bien con su servicios los pueden poner en la calle. Por eso, la sanidad tenía que ser gestionada por empresas privadas y con el personal que hay en los Hospitales cambiaria mucho la atención que nos dan a los ciudadanos. No se puede consentir que para una operación de una hora se tenga que esperar tres años y, al último si quieres operarte te lo tengan que hacer en un Hospital privado