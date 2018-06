La Junta presentará al Gobierno un proyecto para apoyar a la Ciuden

Las distancias son como el día y la noche, pero la Ciuden puede convertirse en un punto de encuentro, aunque ya no gobierne el PP en Madrid. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tendió ayer la mano a la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para colaborar con un proyecto de investigación de la Junta en las instalaciones de la Ciuden y hacer de esta entidad berciana un motor estratégico para relanzar la economía de la comarca.

Así lo anunció ayer durante su visita a las instalaciones de Stac en el polígono de La Rozada, en Toral de los Vados. Sin ocultar sus diferencias con la nueva política del PSOE, Pilar del Olmo avanzó que espera reunirse con la nueva titular del departamento para presentarle esa iniciativa para la Ciuden, de la que no dio muchos detalles, pero que calificó como «interesante».

La consejera recordó el acuerdo de todos los grupos políticos para recuperar lo antes posible la Ciuden y «para que vuelva a investigarse». «Lo teníamos preparado con el anterior equipo y, de hecho, teníamos pendiente una reunión. Ahora se lo plantearé al nuevo equipo», confirmó Del Olmo, que insistió en que «es imprescindible para esta zona (por el Bierzo) que haya investigación en la Ciuden».

No dio muchos detalles de esa iniciativa pero sí dijo que «se puede investigar sobre las aplicaciones del CO2, potencialidad de la biomasa... sobre muchas cosas. Tiene unas instalaciones y una calderas magníficas en las que se ha invertido mucho dinero y no podemos dejar que se desperdicien. Esto es continuidad de las conversaciones que hemos tenido con el anterior ministro», aclaró.

La Junta tiene en cartera un proyecto de investigación relacionado con energías sostenibles dentro de la Plataforma de Regiones Carboníferas en Transición de la Unión Europea. Se trata de un programa europeo al que España se presentó en su día para lograr financiación y que se desarrollará en tres comunidades autónomas -Castilla y León, Asturias y Aragón- con el fin de incentivar iniciativas de I+D+i. En este sentido, la Ciuden sería clave en la aplicación práctica de estudios en laboratorio y pruebas técnicas.

«Somos una Comunidad verde como demuestra que tenemos más energía renovable que nadie y no estamos en contra de la transición climática, pero tenemos que seguir defendiendo el hueco del carbón y la UE así lo ha dicho dando un plazo de transición más amplio hasta 2030», apostilló Del Olmo, quien aseguró que no va a prejuzgar a la ministra por declaraciones anteriores, aunque añadió: «Esperemos no tener que echar de menos al ministro Álvaro Nadal».

El cambio de gobierno en Madrid puede ser un antes y un después para la Ciuden, como compensación a la pérdida de la minería. De hecho, el PSOE leonés, encabezado por su secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, y el senador Graciliano Palomo, ya tiene en marcha una batería de iniciativas para convencer a la nueva ministra y al propio Pedro Sánchez.