La Junta promete fondos para reabrir la carretera de Peñalba

C. fidalgo / M. C. Canedo | ponferrada

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Jesús Suárez-Quiñones, confirmó ayer el compromiso de su administración para colaborar económicamente en las obras necesarias para reabrir la carretera de Peñalba después de la sucesión de desprendimientos de terreno que la mantienen cortada al tráfico desde el viernes por motivos de seguridad. Suárez-Quiñones recordó que la Diputación es la administración titular de la carretera y en vista de que las inversiones realizadas en el vial «no han sido suficientes» para evitar nuevos desplomes del terreno, recalcó ayer que su administración colaborará con fondos con la institución provincial y el Ayuntamiento de Ponferrada.

El consejero recordó que la empresa de ingeniería contratada por la Diputación actualizar ahora su informe para diseñar la solución definitiva.

Por otra parte, Junta Vecinal de Peñalba urgió a las administraciones que hagan «hasta lo imposible» para solucionar los continuos arrastres de tierra y piedras que han provocado el corte de la carretera de acceso al pueblo y ha causado importantes daños a la pista de San Cristóbal que está intransitable. Los vecinos no descartan iniciar movilizaciones y ayer mismo la pedanía y la Asociación para el desarrollo Sostenible del Valle del Oza (Adesvo) presentaron un escrito en el Ayuntamiento de Ponferrada para informar de la supsensión de todas las actividades festivas en el plueblo.

Los vecinos etán hartos y dispuestos a todo. Desde el incendio del año pasado en la Tebaida Bercian han sufrido una decena de derrumbes quedando incomunicados. El último, y más peligroso, este viernes cuando la carretera volvió a quedar sepultada por toneladas de lodo dejando atrapada a una familia sevillana que afortunadamente no sufrió daños personales; y unos cien metros de la pista de acceso a San Cristóbal se vino abajo, explicó el portavoz vecinal, José Manuel Neira., en Onda Bierzo.

Los vecinos alertan del riesgo de sufrir problemas de salubridad ya que los camiones de recogida de basura no pueden acceder a la pedanía y del problema de los vecinos que no disponen de medios para salir del pueblo. La presidenta de la Junta Vecinal, Susana Rodríguez, reconoce que están «dispuestos a todo» para lograr que las administraciones atiendan a sus reclamaciones.. Y es que critican que las máquinas de la Diputación de León no estén trabajando para despejar esta carretera del Valle del Oza y acondicionar un paso aunque sea precario.

El diputado provincial de Fomento, Ángel Calvo defendió las actuaciones que se están desarrollando en la zona y explió que los esfuerzos se centran, ahora, en intentar acondicionar lo mejor posible la pista del Alto de la Cruz, que es el único acceso para llegar a Peñalba de Santiago.

Calvo insistio en que «los milagros no existen», la solución al problema de derrumbes en la carretera de Peñalba es muy complicada y, además, los trabajos que finalmente se tengan que acometer serán muy largos.

El diputado de Fomento añadió que la prioridad es la seguridad de los vecinos y también la de los trabajadores que se encargan de retirar esos derrumbes. Y ahí, advirtió que la montaña en ese punto de la carretera es muy inestable.