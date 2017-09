La Junta reconoce la necesidad de mejorar los seguros agrarios

c. fidalgo | ponferrada

La UPL llevó ayer hasta las Cortes de Castilla y León el malestar de los agricultores bercianos con Agroseguro y su reivindicación para lograr una mejora en las condiciones de las pólizas que permitan ampliar las coberturas después de la gran helada que este año ha diezmado las cosechas, en especial de los frutales. El procurador Luis Mariano Santos aprovechó la comparecencia en la que la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, dio cuenta de su gestión en el ecuador del mandato para reclamar «una mayor implicación de» la administración autonómica, «que debería mediar entre los agricultores bercianos y el Ministerio», según explicó a este periódico tras su intervención. Marcos reconoció en su respuesta parlamentaria que el nivel de contratación de las polizas no es el adecuado en toda la comunidad. «Nuestro objetivo es mejorar los niveles de contratación de nuestra comunidad y analizar los problemas específicos de algunos sectores y zonas que limitan el desarrollo de la contratación de seguros agrarios», manifestó, sin entrar en más detalles.

Aunque también desde la bancada de Ciudadanos se planteó ayer el problema de los seguros agrarios, fue Santos el que interpeló directamente a Marcos por el anuncio del campo berciano de movilizarse si no mejoraban los seguros agrarios. «Aunque no sea una competencia directa de la Junta, algo no se está haciendo bien si no tenemos la cobertura necesaria para afrontar sequías y heladas y el malestar está en la calle», explicó Santos, que entiende que la administración autonómica también tiene «parte de responsabilidad» porque debe supervisar la situación de los seguros y porque «en el Ministerio de Agricultura y en la Consejería son del mismo partido».

El procurador leonesista calificó de «deplorable» que a los agricultores de la comarca «no les compense contratar un seguro que les garantice unos ingresos en caso de pérdida de la cosecha por las heladas, como ha sucedido esta campaña. Santos reprochó a la consejera que no respondiera a su pregunta sobre las causas en la desigualdad de la contratación de seguros, con provincias como Soria donde el 80 por ciento de los agricultores tiene su poliza y otras como León donde apenas se llega al 20 por ciento.