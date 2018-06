La Junta ve difícil que las obras de Cornatel puedan comenzar este año

C. FIDALGO | PONFERRADA

Primero hay que concluir la redacción del proyecto, que elabora el arquitecto que firmó el Plan Director de la fortaleza, Fernando Cobos. Después cumplir los plazos de licitación y adjudicar las obras. Y finalmente, aguardar a que la empresas adjudicataria concluya los trabajos en el plazo de ejecución previsto. Y eso es imposible que ocurra en seis meses., así que las obras de restauración del Castillo de Cornatel no estará concluidas antes del próximo año.

Así lo ha advertido el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz, en respuesta a la amenaza de la UPL de no sentarse a negociar un nuevo presupuesto si no comenzaban a ejecutarse este año las enmiendas leonesistas aprobadas para 2018, en especial la restauración de Cornatel y el pabellón previsto en Torre del Bierzo. «Va a ser muy dificil empezar las obras (de Cornatel) este año. Nos gustaría que ya pudiera presentarse la primera certificación este año y estamos poniendo todos los medios y recursos legales, pero las obras tienen unos procedimientos y si ellos tienen una alternativa más rápida que nos lo digan», aseguró Saiz para replicar al procurador leonesista Luis Mariano Santos.

Saiz se mostró «sorprendido» por la amenaza de la UPL, que el pasado año permitió al PP sacar adelante el presupuesto de la Junta tras negociar la inclusión de una serie de enmiendas como la inversión de 420.000 euros en Cornatel, sobre todo, y fondos para el yacimiento de Pedreiras, cuyas obras sí están muy avanzadas. El director general de Patrimonio advirtió de que sería «ilegal y fraudulento» no respetar los plazos legales, e insistió en que la administración autonómica no ha retrasado el proyecto. «Nos pusimos a trabajar al día siguiente de que se aprobaran las enmiedas», afirmó. Y recordó que la UPL simplemente pidió una inversión en el castillo, pero sin concretar un proyecto que la Junta ha optado por encargar a Fernando Cobos siguiendo siempre los procedimientos legales. Cobos todavía está redactando el documento que guiará unos trabajos que se centraran en buena parte en la recuperación de la llamada Casa Colgada, cuyo estado ruinoso lleva tiempo alarmando al Ayuntamiento de Priaranza y a la Asociación de Amigos del Castillo de Cornatel. Saiz insiStió, en cualquier caso, que el fondo para Corantel es «una partida abierta» y lo que no se invierta este año pasará a 2019.

Santos anunció el pasado jueves que presentará en la semana que está a punto de comenzar una interpelación parlamentario en las Cortes de Castilla y León para que la Junta explique el grado de ejecución de las enmiendas. Santos calificó de «lamentable» que a estas alturas del año, con el verano a las puertas, no se haya iniciado siquiera el procedimiento de licitación de las obras en el Castillo de Cornatel.