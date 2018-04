«La Diputación es la que más va a invertir este año en la provincia»

m.c.c.r. | ponferrada

Presupuesto inversor

«El presupuesto de la Diputación en infraestructuras es un presupuesto importante, 134 millones, que va a estar en manos de los ayuntamientos, en una decisión que honra el presidente, que ha multiplicado por tres los planes provinciales. Que gestionen los ayuntamientos las obras también generará remanentes, con los que pueden hacer alguna más. Casi me atrevo a decir que no habrá empresas para asumir tantos trabajos».

Otras administraciones

«La Diputación es la institución que más va a invertir en esta provincia, y además, con rigor y cabeza. Los del Estado deberían ser mejores; eso no quiere decir que no pueda haber enmiendas, y sobre la Junta, en el apartado de carreteras, debería haber un mayor esfuerzo en la provincia, aunque no sé los entresijos de sus presupuestos de la administración autonómica».

San Cristóbal-Peñalba no es competencia de Diputación

«Ese acceso a Peñalba por San Cristóbal no puede ser asumido por la Diputación. La red provincial ya es muy grande. En este caso, es una pista para que puedan pasar maquinaria pesada para incendios y generar actividad. Es una pista de tres juntas vecinales. No está en el inventario de Diputación».

Crisis con los conejos

«Adelantamos el desbroces de cunetas por el tema de los conejos, como sensibilidad con un problema. No sé si ha acabado con ellos, pero sí ha servido para poner el cascabel... en este caso al conejo».

Hoja de ruta del carbón

«El carbón no tiene que acabarse. Jamás va a volver a ser el epicentro, pero sí puede ser el sustituto de las renovables en determinadas situaciones. Es el único que se almacena y el gas está en países políticamente inestables. Por lo menos debería mantenerse hasta el 2030».

El CO2 de los coches

«Los comités de expertos, o comisarios, de todos los partidos, como Almunia o Cañete... es muy fácil decir lo que dicen desde tan lejos. Se habla de lo malo que es el carbón como si fuera la boca del lobo para meter miedo a los niños. ¿Cuánto CO2 tienen los coches? También me gustaría saber el CO2 de los barcos que traen carbón de fuera».

«No entiendo cerrar Anllares»

«Ha generado mucha riqueza, y sería bueno que Gas Natural tuviera también humanidad con la zona. Lo de Anllares no se entiende. Debería tener otro futuro».

Agua pasada en Acom

«En Acom hay que mirar por las cuencas. Hay que tener dos tercios para elegir presidente y el PSOE trató de imponer una candidatura a sabiendas que no los tenía. No negoció. Acabada la elección, es agua pasada».

Futuro de las cuencas

«Las cuencas estamos en zonas orográficas con dificultades. Se intentó la reindustrialización y no se logró. El turismo es importante, pero tiene que ser una pequeña solución. El Ponfeblino lo veo cojo, porque no hay vía entre Ponferrada y Cubillos. La vía verde en bicicleta, ¿por qué no? Todo es compatible».

Parques de Bomberos

«Los parques de Bomberos es un tema farragoso. Ya se ha hecho lo más importante, que es la licitación de los edificios. Se han puesto los cimientos, aunque veo difícil que estén esta legislatura. Cada vehículo es especial y muy complejo».