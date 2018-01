«La frase yo no veo cine español está ya demodé»

maría carro | ponferrada

El viernes se desnudará profesionalmente en el Teatro Bergidum de Ponferrada para descubrir todos los entresijos de su última película, Abracadabra, nominada a ocho Premios Goya. El cineasta vasco Pablo Berger protagonizará un coloquio abierto con el público para presentar su último film, una iniciativa de la Academia de Cine y Gas Natural Fenosa que permite que ciudades pequeñas como Ponferrada vivan de cerca la actualidad de las grandes películas del cine español.

—¿Con qué se van a encontrar quienes ocupen la butacas del Bergidum?

— Haré como los extras del director de la película en el deudevé pero directo, digamos que realizaré un estriptis profesional de los secretos, de los misterios y de cualquier tema de los que quieran hablar relacionado con la película.

—Una película con un gran reparto

— Los directores somos como los seleccionadores nacionales del fútbol, nos tenemos que rodear de los mejores. Es muy fácil cuando tu equipo es Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, José María Pou, Quim Gutiérrez, Julián Villagrán, Ramón Barea... Es una lista interminable y no solo de actores, también de jefes de equipo.

—Un equipo que repite. Vuelves a rodearte de los mismo equipo técnico y artístico que en ‘Blancanieves’. ¿Puede decirse que es una garantía de éxito?

—Si algo funciona es importante no tocarlo demasiado. Es como los menús en una televisión o el software en un ordenador o un móvil. En el cine, los directores normalmente tenemos nuestros equipos, con los que nos gusta trabajar, con quien una simple mirada equivale a un montón de frases y explicaciones con alguien que no hayas trabajado nunca.

—’Blancanieves’ era un melodrama y en ‘Abracadabra’ predomina la comedia. ¿Son el yin y el yang?

—Después de Blancanieves, después de la gira nacional e internacional, pasé una depresión postparto profesional. Entonces, volví a mi productora, me senté en la mesa, saqué los guiones que tenía, los proyectos, las ideas y decidí hacer la película que menos se pareciese en lo superficial a Blancanieves. Una es muda y otra ruidosa, una es en blanco y negro y la otra es de colores chillones, una es un melodrama y otra una comedia. No obstante, de alguna manera en Abracadabra hay momentos de casi todos los géneros de la historia del cine, es una ruleta rusa de géneros. A mí me gusta pensar que si Abracadabra es un bombón, el chocolate, la comedia, está por fuera; pero el drama es la almendra que se encuentra en su interior.

—La diferencia entre ambas es un síntoma de tu evolución como director?

—Lo que he ido descubriendo con el paso de los años es que dirigir, más que dar órdenes, es escuchar, confiar en tu intuición, enfrentarte a cada proyecto más relajado y disfrutar más del proceso. Cada película la enfrento de una manera diferente, pero también me la planteó como si fuera la última, con mucha exigencia. Intento que mi siguiente proyecto sea siempre muy diferente del anterior y lo que más deseo es sorprender al espectador.

—¿Es difícil conseguir ese reto?

— Hacer una película o producirla es un milagro. Es muy difícil sacar adelante un proyecto cinematográfico. El cine es una expresión artística muy costosa, pero al final es un largo viaje que merece la pena.

—Sobre todo cuando cuentas con el reconocimiento del sector y del público. Desde luego, el cine español está viviendo un momento dorado ¿no?

—La verdad es que está en un gran momento, sobre todo porque hay diversidad. Hay grandes películas de grandes presupuestos, ya sean películas de época, de, thriller, de acción, hay muchas comedias y hay un cine personal y de autor; o sea, yo creo que hay para todos los gustos. Esa frase de «yo no veo cine español» o «no me gusta el cien español» está ya demodé y dice muy poco de la persona que lo diga. El cine español es un cine que interesa al público y eso es algo que se ve en las cifras, en la taquilla y en las grandes películas que salen cada año.

—¿Todo gracias a la diversidad o hay algo más detrás?

—Es un poco de todo. La formación es importante, también la posibilidad de hacer superproducciones con otros países y la descentralización. Ahora se hacen muchas películas en el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Galicia, Valencia... Esa diversidad es la diversidad de nuestro país. y también va por ciclos, es decir, hay periodos en los que ciertas cinematografías están en su mejor momento y no hay ninguna explicación concreta, es un hecho casual. Yo que he tenido la suerte de que mis películas se han proyectado fuera de España y que viajo con mis películas y la palabra cine español significa un cine moderno, original, diferente y sexy; así que, es verdad que nuestro cine vive un momento dulce no sólo dentro de España, sino también fuera.

—¿Qué queda por hacer?

—Muchísimo. Nuestro modelo referencia siempre es el francés. En los presupuestos generales de Francia, el apoyo al cine es 15 o 20 veces mayor que en España. En la educación francesa, el cine es una asignatura y los jóvenes aman el cine. Tenemos que hacer lo mismo. Necesitamos educar a nuestra juventud para que ame el cine español. Y por supuesto, es una industria de presupuestos muy elevados, por lo que hay que recordar a nuestro Gobierno que es una memoria visual del país y, como tal, hay que apoyarlo, empezando por la reducción del IVA, por que sea una realidad ya.