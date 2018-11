«Las infraestructuras nos impiden intensificar el envío de palas»

A unos meses de dejar la dirección del centro de producción de LM para asumir un cargo de mayor rango en la multinacional, Francisco Vega garantiza que la línea de trabajo será continuista y seguirá habiendo crecimiento. Para él, el futuro pasa por asumir la transformación tecnológica y crear trabajadores capaces de moverse en ese entorno.

«Siempre nos hemos sentido parte fundamental del Bierzo»

«Durante los primeros años, LM creció de una manera muy fuerte, pero ese crecimiento quizás fue un poco descontrolado. Era un sector industrial muy joven, inmaduro y que no tenía todavía las buenas prácticas que pueden tener otros sectores. Todo ese período de adolescencia de 20 años se ha pasado en el Bierzo, lo que nos da una ligazón íntima con esta zona. LM le ha dado mucho al Bierzo, pero el Bierzo también le ha dado mucho a LM».

«No es bueno estar al albur de decisiones políticas de turno»

«El mercado eólico español tuvo una época de grandísimo crecimiento que se frenó en seco. Ahora se empieza a reactivar el mercado pero sin un horizonte claro. Estamos al albur de las decisiones políticas de turno y eso no es bueno para la industria. Es fundamental que decidamos si vamos a apoyar las energías renovables de una forma clara como país. Creo que la apuesta debería ser más sólida y debería haber un gran acuerdo entre los principales actores políticos para garantizar la estabilidad del sector independientemente de las circunstancias que se den en los próximos años; sobre todo porque el mercado global va a seguir creciendo».

«No es fácil servir al mundo desde el Bierzo»

«Nos separan 200 kilómetros del puerto más cercano, tenemos un acceso a la autovía cuanto menos complicado y la red de carreteras hasta la autovía y después no está todo lo optimizada que tendría que estar para transportes de gran tamaño. Todo eso no facilita el movimiento de productos hacia fuera. Hay contactos con las administraciones pero no estamos trabajando todo lo rápido que deberíamos y, si en un momento tuviéramos que intensificar el envío de palas, no podríamos acometerlo porque las infraestructuras actuales no nos permiten subir la intensidad».

«LM ofrece las mejores condiciones laborales»

«LM Wind Power ofrece las mejores condiciones laborales que se pueden ofrecer en todo el Bierzo, León y probablemente en todo el noroeste. A partir de ahí, mejorar en conciliación siempre es deseable, pero tenemos que saber dónde estamos. La estructura de turnos y de trabajo sigue las necesidades de la producción y tenemos que producir siete días a la semana».

«La negociación del convenio no debería afectarnos»

«Estamos en el sector del metal y el convenio se está negociando ahora mismo, por lo que podemos vernos afectados por las tensiones que se puedan producir, algo que no debería pasar. En un momento de recuperación económica, de incremento de la producción y de creación de empleo como el actual, lo que necesitamos es un ambiente libre de nubes y de tormenta, claro y estable. Cualquier otra cosa entorpecerá la línea de crecimiento.

«El 1 de enero dejaré la dirección de la planta»

«En unos meses será nombrada una nueva dirección y habrá continuidad. La trayectoria de LM en Ponferrada va a seguir siendo la que ha sido hasta ahora, entre otras cosas porque ya es imparable. En los últimos cuatro años, hemos conseguido crecer un 550% y, al mismo tiempo, crecer en productividad y en calidad. La relación y la inclusión con el entorno seguirá siendo la misma, con la misma intensidad».