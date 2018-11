Limpieza y Jardines vuelve a la Mesa de Contratación

m.c.c.r. | ponferrada

El polémico contrato de la basura y los jardines, adjudicado en verano a Urbaser para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, vuelve al punto de partida, la Mesa de Contratación, para cumplir ahora con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl), después de que el PRB de Tarsicio Carballo presentara un recurso ante este órgano autonómico de resolución de recursos especiales en materia de contratación.

Sin votos en contra, con la abstención de PSOE, USE, CB y Cs y con los votos a favor del PP, Ponferrada en Común y PRB, el Pleno aprobó ayer dar cumplimiento de la resolución del Tarccyl, que vuelve a abrir la puerta a la municipalización del servicio, aunque la alcaldesa aclaró ayer que, en su opinión, debería disgregarse en dos: jardines que, si salen adelante sus intenciones, se debería gestionar directamente por el Ayuntamiento, y basura y limpieza, en régimen de concesión administrativa desde el año 2004, que podría encargarse a un tercero como ahora las piscinas municipales o las instalaciones deportivas y para el que, en todo caso, «habrá que esperar a lo que digan los servicios técnicos», explicó Gloria Fernández Merayo. La alcaldesa, antes del Pleno, ya avanzó que espera llevar la propuesta de municipalización en una nueva sesión plenaria este mes, concretamente el 30 de noviembre.

Tarsicio Carballo, que fue quien recurrió al Tarccyl, tachó el actual contrato de «obsoleto» y pidió que se municipalice, igual que Ponferrada en Común. Olegario Ramón, por el PSOE, preguntó si está cumplida la sentencia del TSJ, al tiempo que criticó, sin nombrarles directamente, «a aquellos que han generado este desaguisado», en alusión a USE. En todo caso, su grupo se abstuvo aunque sea partidario de la municipalización. «Daremos nuestro apoyo, pero cuando llegue el momento», aclaró. Pedro Muñoz (CB) advirtió del «error monumental» que fue la anulación del contrato a FCC «sin haber otra adjudicación». Ricardo Miranda (PP) echó en cara al resto de grupos que se hayan puesto de perfil en todos los plenos. «Lo que queremos, es dar una solución un problema que no hemos generado», añadió Miranda, que criticó que «no se hubieran hecho bien las cosas en 2014». Cs no intervino.