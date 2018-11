Luz verde al proyecto de la Casa Ucieda de Camponaraya

Eso eso, si se encuentra algo de valor en el solar que se lo lleven a la ciudad cazurra, no vaya a ser que en El Bierzo lo rompamos. ¿Y por qué no aprovechan el viaje y les llevan unos cuántos kilos de CO2 o de humo negro o de residuos contaminantes que salgan de ahí? Ahhh no, eso no lo quieren, que en ese alfoz son muy finos.