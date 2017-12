Marín alarga la alerta de sequía pero garantiza agua para todos los usos

m. c. | ponferrada

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil mantiene la alerta por sequía en toda la demarcación pese a que el último temporal ha permitido remontar un poco la situación. No hay variaciones en el nivel de alarma pero, aún con ello, el presidente del organismo de cuenca, Francisco Marín, ha vuelvo a insistir en que no habrá problema para el consumo humano. Bueno, en el caso del Bierzo, ni para el consumo humano, ni para el regadío y tampoco para el uso industrial, aunque, mes a mes, el volumen de precipitaciones siga siendo tan bajo como el del último año hidrológico. Marín volvió a asegurarlo tras las reuniones que se celebraron, ayer en Orense, tanto de la Junta de Gobierno de la Confederación como del Consejo del Agua de la Demarcación.

Dos mesas de trabajo en las que se llevó a cabo una simulación de cuál sería la situación y los pasos a seguir de prolongarse la escasez de lluvias también en 2018. Un supuesto del que la comarca no sale mal parado, también porque en cuestión de regadíos, que es la práctica que más consumo genera, el Canal Alto lo ha sabido hacer muy bien y ha conseguido un ahorro de agua del 30%. Cifra que reiteró el presidente de la Miño-Sil, poniendo a la comunidad de regantes del Canal Alto como un ejemplo a nivel de Estado en lo que a gestión de recursos se refiere.

«El Bierzo no va a tener problemas. Con las reservas de agua que hay en Bárcena y aunque las aportaciones que hubiera mes a mes fueran similares a las del pasado año hidrológico, tendríamos atendido no sólo el abastecimiento, sino también los usos industriales y los usos de regadío», dijo Francisco Marín. Una situación de cierto desahogo que no es igual en toda la demarcación. Por ejemplo, en la vecina provincia de Lugo, de persistir la sequía en los mismos términos de los últimos meses, los regantes de Lemos «no tendrían disponibilidad de agua».

Según los últimos datos de la Confederación Hidrográfica, publicados ayer mismo, el pantano de Bárcena se encuentra a algo más del 24% de su capacidad, con más de 83 hectómetros cúbicos de agua embalsada y una tendencia al alza. Un volumen que, según Marín, es suficiente, máxime teniendo en cuenta que la previsión, al mes de la de la agencia americana, es que la segunda quincena de diciembre será lluviosa, al igual que enero y febrero.

En cuanto a las críticas suscitadas por la cantidad que agua derivada al Canal de Cornatel para uso industrial por parte de Endesa, el máximo responsable de la Miño-Sil, ha vuelto a insistir en que es uno concesión en regla y que no está en peligro por falta de agua ningún tipo de usuario del Bierzo. Por lo tanto —dijo— todo en orden.