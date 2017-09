Más de 2.000 personas alientan la protesta minera y evidencian que la lucha sigue viva

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y Tudanca nos quiere gobernar? Viene a decir que la minería con el PSoE no desaparecería cuando fue ESTE partido el primero en recortar? Hay que tener mucha cara!!! Y a los sindicatos y mineros, qué hicisteis cuando os vendieron la moto con la reconversión y fondos miner? POR DESGRACIA, tenéis lo que os merecéis. Y respecto a la manifestación....SÓLO 2000? No ñlegan ni a la cuarta parte de los habitantes de Villablino o Bembibre. ¿Dónde están todos los que se daban golpes en el pecho presumiendo de lo mineros que eran, de lo que defendían sus poblaciones? Ah! Que trincaron las jubilaciones y viven en la costa!?!? YA! Que pena me dan los mineros, cómo os han manipulado sindicatos, políticos y empresarios.