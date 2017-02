Matarrosa convoca una protesta por el cierre de su última sucursal bancaria

Bueno, una más... Qué es una raya más para un tigre. Una sucursal que se cierra de un pueblo. En los pueblos de León se está cerrando todo: escuelas, farmacias, bares y tiendas de alimentación, vaquerías, sucursales bancarias, pequeños artesanos, hostales, estaciones de tren, etc. etc. Y mientras los políticos de León de todos los partidos qué hacen? NADA, vaguear y callar por miedo de ofender a sus jefes de filas... Pero pronto ya no habrá políticos, porque León se convertirá en un enorme desierto... Como decía Martín Niemoller: "Primero vinieron por los campesinos, pero como yo no era campesino, no hice nada... ... ... Luego vinieron por los políticos... pero ya era demasiado tarde".