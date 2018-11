La mayoría del Pleno tumba una propuesta para 7 plazas de policía

m. c. cachafeiro | ponferrada

La situación política que se vive esta legislatura en el Ayuntamiento de Ponferrada, con un equipo de gobierno que no ha tenido los votos suficientes para sacar los últimos presupuestos adelante, y una oposición que tiene mayoría pero que no es capaz de conformar una alternativa a la alcaldesa, se evidenció ayer, una vez más, al rechazarse la convocatoria de siete plazas de policía municipal.

Fue en el octavo punto del orden del día, bajo el epígrafe de «Modificación de la plantilla de personal, ejercicio 2018», que pretendía consignar los fondos necesarios para dotar esas plazas y otros asuntos pactados con los sindicatos, después de que no fuera posible de otra forma ante la falta de Presupuesto. En este caso PSOE, USE, PRB tumbaron con sus votos la propuesta que defendieron PP, el cogobierno de CB y Ponferrada en Común, que se sumó después de reconocer su portavoz, Miguel Ángel Fernández, la necesidad de dar estabilidad a la plantilla. Ciudadanos se abstuvo.

Tal fue el enfado de la alcaldesa que, una vez finalizado el Pleno extraordinario, hizo unas duras declaraciones para acusar a USE y PSOE de unirse para «echar abajo un acuerdo que ha costado más de un año. Y sobre todo, han puesto de manifiesto una vez más que no se puede confiar en su palabra», remachó Gloria Fernández Merayo. La alcaldesa desveló que Ponferrada tiene 45 plazas de Policía menos de las que debía tener por población y que, por tanto, era urgente la convocatoria, a la que se suman nuevas jubilaciones en enero. «¿Quién va a salir a patrullar? Supongo que se turnarán PSOE, USE, Ciudadanos y el PRB», se preguntó con ironía. El acuerdo fijaba la plantilla en 262 funcionarios y 29 laborales, aunque sólo consignaba financiación para siete policías municipales, según fuentes municipales, que deberían respetarse en la redacción de próximos presupuestos. «Hoy me siento avergonzada. Vuelven a actuar a traición», insistió Merayo.

En el debate, Tarsicio Carballo ya había advertido al equipo de gobierno que lo que pretendían hacer era «papel mojado» y conminó a la alcaldesa a presentar unos nuevos Presupuestos. Cs y USE defendieron la necesidad de establecer una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). «Quien tiene la obligación de sacar los Presupuestos y no los saca, es quien es responsable de un fracaso», insistió Samuel Folgueral. También Olegario Ramón, por el PSOE, insistió en una RPT, justo «como garantía de que no haya arbitrariedad» en las decisiones, al tiempo que recordó a la alcaldesa que debió haberse sometido a una moción de confianza.

El portavoz de CB, Pedro Muñoz, también insistió en una RPT pero abogó por dar una solución puntual, y no desaprovechó la ocasión para echar en cara a Folgueral que, siendo alcalde, no logró ningún acuerdo «porque no convocó ni a Dios».

En el Pleno también debía abordarse la gratificaciones de policías y bomberos pero un error de la secretaria, al no acompañar la documentación en la convocatoria, dejó sobre la mesa el punto del orden del día.

Por otro lado, la alcaldesa confirmó ayer en su cuenta de Twitter que estará presente en la manifestación del día 16.