Una media de 83 accidentes al año cuestiona la seguridad de la CL-631

En lo que va de año, la carretera CL-631 que une Ponferrada y Villablino ha registrado cuarenta accidentes de tráfico, según datos del 112. El último se produjo hace tan sólo una semana a la altura de Santa Cruz del Sil, con una persona fallecida casi en el mismo punto en el que, en agosto del pasado año, perdió la vida otro conductor. Los números de la Guardia Civil de Tráfico no son más tranquilizadores. En su base de datos figuran, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, 331 accidentes, con una media que roza los 83 por año. Aunque las causas de los mismos no siempre están relacionadas con el mal estado de la carretera, no menos cierto es que hay tramos cuya conservación es cuestionable, con una señalización horizontal que prácticamente no se percibe en condiciones de poca luz en algunas zonas —caso de Alinos, por ejemplo— y otras en las que el agua se estanca, como en Santa Cruz.

Es, precisamente, ese estado de conservación y el volumen de accidentes de tráfico que se registran lo que ha llevado a la Junta Vecinal de Santa Cruz a presentar escritos tanto en el Consejo Comarcal del Bierzo, como en los ayuntamientos de Toreno, Páramo del Sil, Palacios y Villablino para que insten a la Junta de Castilla y León a mejorar el firme, el drenaje e instalar badenes en los núcleos urbanos donde no hay. De momento, su reclamación deja al margen el tramo de autovía entre Ponferrada y Toreno, por entender que es desde esta localidad y hasta Villablino donde la infraestructura está en peores condiciones.

En los últimos tres años, cinco personas han perdido la vida en la CL-631. En 2016, un matrimonio falleció a la altura de Cuevas del Sil tras un choque frontal que dejó otras tres heridos. En 2017, un ciclista fallecidó atropellado unos metros por encima del cruce de Páramo del Sil y otro hombre murió en agosto en otro accidente con cuatro heridos más en Santa Cruz. Él último siniestro mortal fue el del pasado domingo, también en el barrio de La Vega de esta pedanía de Páramo, para donde se reclama, precisamente, la colocación de badenes o pasos de peatones elevados que obliguen a reducir la velocidad a la que se circula y contribuya a mitigar el miedo de los vecinos cada vez que tienen que cruzar la calle.

En el escrito presentado por la Junta Vecinal de Santa Cruz, su presidenta, María Paz González, da cuenta de que hace ya unos meses puso en conocimiento de la administración titular de la carretera, es decir, la Junta de Castilla y León, «la problemática existente derivada de la falta de mantenimiento». «Firme bacheado, parcheos puntuales de la carretera que generan un firme irregular, acumulación de balsas de agua, pintura no reflectante en situaciones de inclemencia meteorológica, escasez de badenes, etcétera». Este es el estado que describe González, que no quiere pasar por alto que la CL-631 no sólo comunica Ponferrada con Villablino y todos los núcleos poblaciones que median, sino que también es la vía de comunicación del Bierzo con Asturias.

Según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias 112, de los cuarenta accidentes de tráfico que se han producido en la CL-631 en lo que va de año, siete han sido en Toreno, cinco en Palacios del Sil, cuatro en Páramo del Sil y también ha habido en Villarino, Villablino, Matarrosa, Cuevas y Santa Cruz del Sil. Eso en el tramo para el que la Junta Vecinal de este último pueblo pide la actuación imediata. Entre Ponferrada y Toreno han sido tres accidentes en Columbrianos, diez dentro del término municipal de Cubillos, cuatro en Fresnedo y ha habido también a la salida de Ponferrada y en San Andrés de Montejos.