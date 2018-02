Médicos rurales del Bierzo estudian un paro para defender sus empleos

m.C. CACHAFEIRO | PONFERRADA

El colectivo de médicos funcionarios interinos amenaza con movilizarse en los pueblos del Bierzo. En muchos casos son profesionales con más de 30 años de servicio que, de salir adelante los planes de Sacyl, de convocar las plazas, pueden verse en la calle después de toda una vida dedicada a la medicina rural. «Con el cambio de régimen de funcionario a estatutario perderíamos todos los derechos adquiridos como funcionarios, porque tendrían prioridad los compañeros con régimen estatutario, y eso implica precariedad laboral y desempleo en muchos casos», explica un portavoz de este colectivo, que reúne a una treintena de médicos rurales de la comarca. En total, en la provincia son unos 120 los afectados.

A la situación actual se ha llegado, a juicio de estos profesionales, «única y exclusivamente» por lo que entienden como una inhibición de la Administración (la Junta) de no convocar oposiciones de funcionarios en los ultimos 30 años. En su día se convocaron dos consolidaciones para estabilizar a personas de edad avanzada, pero ahora esa opción ya no entra en los planes de Sacyl. «Al no convocarse oposiciones los médicos funcionarios hemos acumulado trienios laborales trabajados sin ningún tipo de reconocimiento, cuando todo el mundo sabe que en cualquier empresa con más de 3 años trabajados te convierten en indefinido. Para el Sacyl seguimos siendo, después de mas de 20 años trabajados ininterrumpidamente en muchos casos, personal interino susceptible de cesar sin ningún derecho».

En opinión de este colectivo, que ya se ha organizado en el Bierzo, Sacyl quiere cambiar el régimen laboral para aumentar el control jurídico de los contratos, «y lo más importante, con la estaturarización hacer una reforma de las demarcaciones asistenciales con un único propósito de reducir del numero de consultorios rurales a los que el médico se tenga que desplazar. Se pretende que se desplace el paciente y no los profesionales».