Las Médulas prepara 200 plazas de párking para evitar el colapso

Un aparcamiento provisional en la explanada del cementerio con capacidad para unos doscientos turismos y la labor de una decena de voluntarios de Protección Civil que regule el tráfico en Orellán y en la localidad de Las Médulas. Son las dos actuaciones que pondrán en marcha a partir del sábado y durante los dos próximos puentes festivos los ayuntamientos del paraje Patrimonio de la Humanidad y el Consejo del Bierzo para evitar que se produzcan nuevos colapsos de tráfico en la zona y en ausencia del plan de movilidad suspendido por la Fundación Las Médulas tras las tensiones con vecinos y hosteleros contrarios al cobro de cinco euros por persona por acceder al área en autobús o en vehículo privado.

Las doscientas plazas, habilitadas en terrenos de la Junta Vecinal de Las Médulas donde el Ayuntamiento de Carucedo ha solicitado por tercera vez a la Junta la construcción de un estacionamiento permanente, pretenden evitar que se produzca de nuevo la temida imagen de los automóviles aparcados en las cunetas, o sirviendo de obstáculo a la circulación en la población más próxima al yacimiento arqueológico. «Después de los dos puentes nos volveremos a reunir para ver que tan al resultado, pero nadie acierta siempre», explicaba ayer el alcalde de Carucedo, Alfonso García, tras reunirse el pasado lunes con sus representantes de los otros dos ayuntamientos del paraje, Borrenes y Puente Domingo Flórez, y del Consejo del Bierzo y preparar una plan de contingencia ante el previsible aumento de turistas en los puentes del 23 de abril y del primero de mayo.

De acuerdo con la experiencia adquirida durante el ensayo con la empresa Dornier de hace un para de años, los voluntarios de Protección Civil de Carucedo y del Consejo del Bierzo, vestidos con un peto, no sólo regularán el tráfico y orientarán a los conductores hacia los aparcamientos —gratuitos mientras no entre en vigor la ordenanza reguladora que ya ha aprobado en Pleno Carucedo para cobrar tres euros por estacionar— también se encargará de vigilar el tránsito de turistas por la concurrida senda de Las Valiñas, y evitar que los visitantes puedan sufrir algún daño o causarlo al paraje. Fernández confía en que, presentado hace tres meses un proyecto de párking «menos agresivo» la Comisión Territorial de Patrimonio de ahora su visto bueno a la obra, presupuestada en 34.000 euros. «De 2014 a ahora hemos pasado de 70.000 a más de 120.000 visitantes y no se ha hecho ninguna infraestructura. hay un cuello de botella», se lamentó Fernández.

El regidor volvió a lamentar que el plan Itermédulas que sí había funcionado bien el pasado año como plan piloto se haya aplicado ahora «de forma restrictiva»