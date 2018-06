Mendo rompe la disciplina pero el PP saca adelante su propuesta para la basura

m. c. cachafeiro | ponferrada

Al final, Roberto Mendo no levantó ayer la mano con sus compañeros del PP. El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada apenas sirvió ayer para aclarar posturas pero no para resolver el culebrón del contrato de la limpieza, que escribirá un nuevo capítulo el próximo viernes 29 con tres informes sobre la mesa para decidir si se renuncia finalmente a la readjudicación a Urbaser, como obliga la sentencia del TSJ, por un bien superior, como es el interés público.

La propuesta defendida ayer por la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, salió adelante con los votos de cinco de los seis concejales del Partido Popular presentes en la sesión y el apoyo de Tarsicio Carballo (PRB) frente a una oposición que se abstuvo en bloque. Roberto Mendo, que preside la Mesa de Contratación, y que ya votó en blanco en la Comisión de Medio Ambiente, lo volvió a hacer ayer poniendo de manifiesto las divergencias en el equipo de gobierno sobre este asunto, aunque en declaraciones posteriores al Pleno negara una crisis de gobierno por su decisión.

Después de hora y media de intervenciones de los distintos grupos, la alcaldesa tomó la palabra para dejar claro que «no estamos en contra de ninguna empresa, sino en contra de un contrato que no es bueno para Ponferrada», por lo que consideró que existen causas suficientes para iniciar ese expediente de renuncia por los cambios normativos europeos y la nueva regla de revisión de los contratos. Y ese fue precisamente el encargo del punto del orden del día, que también suscitó interpretaciones durante el debate: dejar sobre la mesa la readjudicación a Urbaser a la que obliga el fallo del TSJ y solicitar a los funcionarios municipales tres informes sobre la situación jurídica, técnica y económica del actual contrato con el fin de estudiar su posible renuncia por el bien superior del interés público.

En la sesión participaron 23 de los 25 concejales. Faltaron Rosa Luna y el sustituto de Amparo Vidal en el PP, que aún no ha tomado posesión oficial del acta. El resultado final fue de 6 votos a favor —cinco del PP y Tarsicio Carballo— frente a 17 abstenciones del resto de grupos, incluida la de Roberto Mendo.

«Si alguien tenía una posición clara hoy (por ayer), era yo como presidente de la Mesa de Contratación y concejal de Medio Ambiente. Por responsabilidad y sentido común no podía cambiar mi postura», explicó sobre su abstención. «No hay ningún tema de fondo», insistió el edil, que restó importancia a su abstención y dejó entrever que «si los informes son claros» podía cambiar su postura por interés público. «Siempre he tenido una opinión muy clara; otra cosa es lo que se puede hacer, por eso estos informes tienen que estar muy fundamentados», alegó. Mendo no descartó coger o delegar alguna de sus áreas como Deportes, por la entrada del sustituto de Amparo Vidal, Álvaro Rajo, sin que su voto en el Pleno tenga algo que ver.

Urbaser, según dijo ayer Ricardo Miranda, ha pedido en el juzgado que se ejecute la sentencia, lo que podía implicar una multa diaria de 150 euros para la alcaldesa, que después de la decisión de ayer en el Pleno alegará también ante el TSJ sobre las razones de su decisión.