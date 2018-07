Merayo adjudica la basura a Urbaser pese a que es «malo» para Ponferrada

m.c.cachafeiro | ponferrada

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada readjudicó ayer el macrocontrato de la limpieza viaria, la recogida de basura y el mantenimiento de jardines a Urbaser con los únicos votos a favor del Partido Popular. «Hemos intentado solucionar un problema heredado. No nos queda más remedio, no hay motivos para la renuncia», señaló momentos antes de la votación la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, al respaldar lo acordado en la Mesa de Contratación pese a que, según reconoció, el contrato a Urbaser es «malo» para los intereses de Ponferrada.

Ponferrada en Común y PRB votaron en contra mientras el resto (PSOE, USE, Cs y CB) se abstuvieron dejando solos a los populares que, hasta por dos ocasiones, en las intervenciones del portavoz, Ricardo Miranda, y de la propia alcaldesa, intentaron arengar al resto de grupos para que se pronunciaran más allá de la abstención. «No podemos traer otra cosa, y ya sabemos lo que va a decir cada uno», se lamentó Miranda.

Con la decisión, que concede la gestión de la basura, la limpieza viaria y los jardines por 17 años con una posible prórroga de tres años más, el Ayuntamiento de Ponferrada da por cumplida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló hace dos años la primera adjudicación a FCC, que hasta ahora ha venido prestando el servicio. Sin embargo, no será el último capítulo ya que la alcaldesa, según dijo ayer también en el Pleno, teme que el asunto todavía siga «un devenir judicial» con nuevos recursos en los tribunales.

Con anterioridad a la votación, y dentro del mismo punto, se valoró un voto particular presentado por el concejal del PRB, Tarsicio Carballo, que no prosperó, para que quedara desierto el concurso y no se adjudicara a Urbaser. Carballo justificó su propuesta en que se trata ya de un contrato «viciado» y enumeró algunos de los «grandes fallos» de la oferta de Urbaser expuestos en su día por el comité de expertos que analizó las distintas empresas, tales como la falta de recogida de vidrio en zonas de la ciudad, la ausencia de contenedores o la incertidumbre sobre algunos servicios. «Son suficientes para no adjudicarlo a esta empresa», dijo. Carballo insistió además en la forma en que se valoraron las distintas propuestas que, según un informe de la secretaria, «asesora nata» del Ayuntamiento, eran ya «causa de exclusión» en el caso de Urbaser.

Todos los grupos, de una u otra manera, lamentaron que se hubiera llegado a una sesión como la de ayer, con la adjudicación a Urbaser como única propuesta por parte del PP y sin que los informes de los técnicos municipales justificaran la renuncia al contrato por ser contradictorios.

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, que ha propuesto en otras ocasiones la municipalización del servicio, dijo que «ha habido mucho tiempo para justificar cualquier decisión» y acusó al PP de haber provocado «un problema». «La ciudad seguirá estando sucia», aventuró.

Miguel Ángel Fernández, de Ponferrada en Común, planteó incluso que se sometiera a votación en el Pleno el modo de dar el servicio, en su caso con la propuesta de que se municipalizara, pero la idea no fue aceptada por la alcaldesa para que se votara. «Las decisiones políticas las tienen que tomar los políticos», se lamentó.

El portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, se retrotrajo a la sentencia del TSJ, que, en su opinión, sólo ordenaba «repuntuar» a las empresas, y en cambio se excluyó a FCC. «No queremos poner un nudo más, ni queremos ser cómplices. Que lo solucione quien lo que ha provocado». Rosa Luna, por Cs, puso el acento en la contradicción de los informes de los técnicos y en la herencia de una decisión que se ha convertido en «una patata caliente». Igual que USE, formación bajo la que se hizo la primera adjudicación, y cuyo portavoz, Samuel Folgueral, lamentó ayer también la falta de informes claros.