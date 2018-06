Merayo admite que la salida de Vidal retrasa el debate de los presupuestos

maría carro | ponferrada

Tras varios días apartada de la escena pública, la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, reapareció ayer en los actos de celebración del Corpus Christi y, como no podía ser de otra manera, tuvo que responder a la dimisión de la ya ex concejala de Hacienda y uno de los pilares del equipo de gobierno, Amparo Vidal. Merayo no quiso entrar a valorar los motivos a los que la propia dimisionaria aludió para explicar su decisión y que se basan en una serie de «discrepancias» con la toma de decisiones en el gobierno local; pero sí se afanó en dar una imagen de unión y solidez pese a la baja de Vidal, a la que, en lo personal, desea lo mejor. La alcaldesa, eso sí, reconoció que la situación sobrevenida con la marcha de la teniente de alcalde obliga a retrasar la aprobación de los presupuestos todavía más.

«Hemos respetado esa decisión personal y ahora toca pasar página y mirar al futuro. Lo que vamos a hacer es seguir adelante con el trabajo, por los ponferradinos que es a los que nos debemos. Sobre otros aspectos, no me voy a pronunciar», dijo, aprovechando el momento para agradecer el apoyo al resto de concejales. «Todos y cada uno de los concejales del equipo de gobierno son muy importantes y les doy las gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje que parecía imposible. Llevamos tres años y vamos a concluir esta legislatura razonablemente. Todos juntos vamos a llevar este barco que es Ponferrada a buen puerto», afirmó la regidora.

El retraso en los plazos para la aprobación del presupuesto de 2018 es —dijo— «evidente». «Habrá que hacer la aceptación de la renuncia y va a depender también de las Cortes Generales, que nos tienen que mandar los certificados. Dependerá de cuándo nos remitan la documentación, con la complicación añadida de lo que ha pasado también estos días en Madrid», explicó Gloria Fernández Merayo, sin desvelar todavía quién será el concejal que relevará a Vidal ni confirmar las informaciones que apuntan a que los números diez y once de la lista, Regina Fernández y Roberto Blanco, lo han rechazado. «Hay que respetar la privacidad de la gente y cuando tengamos formalmente cualquier renuncia, actuaremos en consecuencia», dijo, aunque todo apunta a que será Álvaro Rajo.

«Honradez» y «diligencia» fueron dos palabras a las que aludió la alcaldesa en más de una ocasión. Quiere dejar claro que el equipo de gobierno no está roto, que sigue adelante y también pendiente de los asuntos importantes. Como tampoco hay ruptura con Amparo Vidal. «En mí no solo va a tener a una compañera, sino a una amiga. Le tengo un afecto muy especial y sólo puedo desearle lo mejor en lo personal y lo profesional», aseguró.