Merayo anuncia nueve millones en obras si el Pleno aprueba las cuentas

c. fidalgo | ponferrada

«El presupuesto más inversor de los últimos diez años». Así presentó ayer la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, el anteproyecto de la cuenta de gastos e ingresos del Ayuntamiento que con un importe de 58,5 millones de euros el equipo de gobierno someterá a votación en el Pleno aplazado ahora al día 7 de agosto tras aceptar la petición del PSOE para suspenderla Comisión de Hacienda que debía celebrarse ayer y pasa para este jueves día 2, en vista de que la oposición no recibió a tiempo el anexo con las inversiones actualizadas «por un error informático».

Y será el más inversor desde el año 2008, siempre que el PP que gobierna en minoría consiga aprobarlo, porque a los casi seis millones de euros consignados en obras, la alcaldesa sumó otros tres millones procedentes de los remanentes de Tesorería, hasta alcanzar los nueve millones de euros. Merayo pidió a la oposición una «abstención responsable» para no privar a los ciudadanos de las obras presupuestadas —desde las remodelaciones de las calles Camino de Santiago y Gómez Núñez, la avenida de América, la glorieta de Fuentesnuevas o la reforma de la Biblioteca Municipal que ya había adelantado días atrás, al asfaltado de calles en todo el municipio— y de la mejora de servicios que supondrán la contratación de 16 nuevos policías s —el déficit es de 50 agentes y la alcaldesa reconoció ayer dificultades para que puedan incluso salir a patrullar— o de un nuevo camión escala de bomberos, entre otras propuestas.

Merayo, que compareció junto a la interventora y el concejal Ricardo Miranda, aseguró que la capacidad de ahorro del Ayuntamiento después de la aplicación del plan de ajuste le permite contar con un remanente de Tesorería de 5,68 millones de euros, de los que tres millones quiere dedicar a incrementar las inversiones y el resto a amortizar deuda. De esta forma, el crédito de cuatro millones de euros con el que el PP pretende financiar parte de las inversiones se quedaría en menos de dos y medio. La deuda actual del Ayuntamiento de Ponferrada asciende a 30,8 millones de euros, lo que supone el 62 por ciento respeto a los ingresos corrientes, frente a los 37.5 millones y el 78 por ciento a la llegada de Merayo a la alcaldía.

De los tres millones de euros de remanentes que incrementarán las inversiones en obras, Meray quiere dedicar un millón de euros a un ambicioso plan de asfaltado. Los otros dos millones restantes, entiende, dejan margen que para apurar una negociación con la oposición hasta el día 7 de agosto. La alcaldesa acabó reconociendo que las propuestas de inversiones incluyen al menos una petición del PSOE como es la glorieta de Fuentesnuevas y sobre todo aportaciones de USE-Bierzo — «Si votan que no, tendrán que explicarlo», afirmó— y en quien otros grupos ven la principal baza de Merayo para aprobar las cuentas tras la decisión de la Junta de Gobierno de compensar a los antiguos ediles del bipartito bajo mandato de Samuel Folgueral por la devolución de los sueldos que habían percibido indebidamente tras la anulación del famoso Pleno de Sábado Santo.

Merayo, en cualquier caso, apeló al menos a la «abstención responsable de la oposición el día 7. «Que no nos veten el presupuesto. Que no voten que no», casi rogó la alcaldesa durante su intervención ante los medios de comunicación y después de insistir en que el dinero que maneja el Ayuntamiento «no es del PP, ni del PSOE, ni de USE ni de Ponferrada en Común, es de los ciudadanos». Y explicó que con el préstamo financiero basta con que las obras comiencen antes del 31 de diciembre para ejecutar un presupuesto que la oposición duda que pueda cumplirse en tres meses.