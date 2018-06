Merayo anuncia otra reordenación de áreas en la presentación de Rajo

maría carro | ponferrada

Álvaro Rajo Morán. Éste es el nombre del nuevo concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada. Tiene 32 años, ha crecido políticamente en Nuevas Generaciones —a las que se incorporó hace doce años— y viene para sustituir a la dimisionaria Amparo Vidal. Desembarca en la política municipal con las ideas claras y un objetivo básico: acercar aún más la institución a la calle y ser la voz de los más jóvenes. De hecho, asumirá la cartera de Juventud y alguna más que todavía estar por definir, según avanzó ayer la alcaldesa. Y es que la idea de Gloria Fernández Merayo es remodelar, una vez más, el gobierno local y hacer una nueva redistribución de áreas.

«Quizás es el momento adecuado para acometer una reordenación. Un equipo de gobierno ha de ser inmovilista y tiene que adaptarse a las diferentes problemáticas», dijo la regidora sin querer avanzar hacia dónde se dirigen los cambios para afrontar el último año de la legislatura. Un ejercicio que Merayo considera fundamental porque será ahora —dijo— cuando van a «cristalizar los grandes proyectos en los que hemos estado trabajado estos tres años». «Este año es decisivo para cambiar la vida de muchos ponferradinos», aseguró, mencionando proyectos como el Área de Rehabilitación Urbana (ARU) en la zona centro de la ciudad, la obra del paseo del río Sil, el centro de especialidades sanitarias o las obras de rehabilitación previstas en el Castillo.

Retos que al alcaldesa de Ponferra quiere enfrentar con cambios en su gobierno y el «aire nuevo» que —celebró— llega con Rajo. «Estoy contenta por el entusiasmo que trae, la renovación, las nuevas ideas. Él puede aportar el contacto con la gente de la calle, con la juventud. Es la esencia del PP y el futuro del partido», subrayó la regidora en el acto de presentación que se celebró tras el pleno extraordinario para dar cuenta de la renuncia de Vidal.

Álvaro Rajo accede al puesto de concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada por la renuncia de quienes le predecían, Regina Fernández y Roberto Emilio Blanco, que comunicaron formalmente su renuncia el pasado lunes. Asegura que tomar la decisión ha sido «difícil» pero que ha decidido dar el paso por responsabilidad con quienes votaron al PP en las elecciones de 2015.

«Esto no es moco de pavo, esto es algo muy grande. Estamos jugando en Champions y no todo vale». Así explicó Rajo el porqué de las dudas que, en un principio, le pudieron surgir para aceptar el reto de ser concejal. Ésta es su entrada en la política con mayúscula después de años de trabajo en Nuevas Generaciones y está dispuesto a demostrar «seriedad» y «honestidad». Dice que por su vinculación laboral al sector comercial, su contacto con la gente de la calle siempre ha sido y es directo, lo que le ayudará a atender sus demandas. «Aquí estoy para recoger las críticas y pensamientos de los ciudadanos», afirmó.

En todo caso, los mayores retos del equipo de gobierno de la capital berciana a corto plazo no se plantean en la calle, sino en la propia casa, con los grupos de oposición, que ayer volvieron a echar en cara a la alcaldesa la falta de diálogo pese a que no tiene mayoría para sacar adelante asuntos tan importantes como los presupuestos. Al respecto, Merayo se mostró diligente para cambiar el rumbo, aunque quiso dejar claro que la mano tendida ha sido siempre su primera opción. «Desde el primer momento hemos estado abiertos al diálogo. Si no hemos sabido canalizarlo suficientemente, tendremos que hacer un esfuerzo mayor. Nosotros no estamos en posesión de la verdad absoluta», afirmó.