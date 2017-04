Merayo justifica su incremento salarial en que ha tenido que dejar la abogacía

Pues Sra. Alcaldesa : para lo que hace en el ayuntamiento, mejor que siga ejerciendo la abogacía !!! Porque llevarse 2.900 € "líquidos" (cuidado no se los beba) por gastarse otros 10.000 € en las famosas jardineras de la plaza del ayuntamiento no está mal !!! Porque yo no conozco ninguna otra actuación suya en beneficio de los ciudadanos !!! Y dice que aumenta su "dedicación laboral" al 95%. Esto no tiene remedio ...