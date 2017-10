Muñoz vincula su cargo al reparto de las ayudas sociales bloqueadas

C. F. C. | PONFERRADA

«No soy, ni tengo vocación de ser una figura decorativa en este Ayuntamiento», aseguró ayer el concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz, después de la última reunión del Consejo de la Ciudad sirviera para que, en presencia de los representantes de algunos de los colectivos sociales que forman parte del órgano consultivo, vinculara su continuidad en el área de cogobierno al reparto de los casi 400.000 euros de las subvenciones anuales a las distintas asociaciones de Ponferrada, bloqueado por la falta de presupuesto municipal.

Muñoz escuchó las quejas de las asociaciones en el transcurso de la sesión del Consejo de la Ciudad convocada para nombrar a los últimos cuatro «notables» que formarán parte del órgano. Portavoces de los colectivos expresaron su descontento y advirtieron del riesgo de asfixia que sufren si no llegan las ayudas. Y la respuesta del edil fue recordar que con dos concejales en su grupo de Coalición por el Bierzo no está en su mano desbloquear el presupuesto y anunciar que dejará la Concejalía si el Ayuntamiento no encuentra la fórmula de repartir los fondos.

Muñoz contradijo a la alcaldesa y aseguró que «el presupuesto municipal es la ley fundamental sobre la que pivota la democracia» en un Ayuntamiento y por tanto «es necesario». El edil aseguró que desde el PP se está planteado la posibilidad de aprobar una modificación presupuestaria del ejercicio prorrogado del año pasado para contar con al menos la cantidad consignada en 2016. Sea o no sea la salida que desbloquee la falta de acuerdo entre los grupos parar aprobar un presupuesto, el concejal de Bienestar Social insistió en que de no repartirse el dinero su trabajo no tendría contenido. «Si no es así, no voy a seguir. ¿Qué pinto yo aquí?», se preguntó al término de la reunión. Y añadió que no tiene intención de seguir en la Concejalía «con las manos atadas y siendo inútil, porque estoy al servicio de Ponferrada, no al servicio del PP.

Diez «notables»

El Consejo de la Ciudad, por lo demás, eligió ayer a los cuatro últimos notables, de la lista de diez, que formarán parte de un órgano integrado por medio centenar de personas, desde los representantes de grupos políticos, agentes sociales y empresariales, la Universidad de León (ULE) , los órganos de participación juveniles y las propias asociaciones. El párroco de La Encina, Antolín de Cela, el arquitecto Gerardo Arias, la representante de la asociación de familiares de enfermos de alzheimer, Ana Pilar Rodríguez, y María José (Pepa) Rodríguez, del ámbito de la gimnasia deportiva, se unen así a la locutora Yolanda Ordás, el vicerrector de la ULE José Ramón Rodríguez, Ana Isabel Urones, de Alfaem, José Antonio Fierro, de Ambi, Ivelisse Martínez de la asociación de dominicanos, y Pedro Mora, de Adebi.