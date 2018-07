Música ‘chill out’ con sello berciano

a. g. | ponferrada

El músico berciano Jorge Prada presenta este jueves 5 de julio su nuevo disco titulado ‘Infinity Sea’. En él da un giro a su estilo musical experimentando con chill out y dejando a un lado el folklore. Prada toca varios instrumentos, entre ellos la gaita, el acordeón y el piano. Además, forma parte de grupos bercianos como Rapabestas, Templarios de Oza y la Ronda El Salvador de Toral de Merayo.

Su nuevo trabajo discográfico está compuesto por seis temas y «cada uno significa una experiencia diferente de mi vida». La gente se sorprenderá porque «es un disco especial en el que he cambiado mi estilo habitual por el chill out y hay una presencia notable de piano y teclados», afirma el multi-instrumentista.

El disco, tal y como cuenta Prada, surgió de uno de sus viajes a Ibiza y Formentera. «El mar siempre me ha apasionado y me quedé enamorado y sorprendido cuando fui mientras me dije que algún día haría ese tipo de música». La esencia del disco se refleja en una de las frases de Rainer María que se plasma en la carátula de su nuevo trabajo: ‘Cuando mis pensamientos están ansiosos , inquietos y traviesos, me voy a la orilla del mar, y el mar los ahoga y los manda lejos con sus grandes sonidos anchos, los purifica con su ruido e impone un ritmo sobre todo lo que en mí esta desorientado y confundido’.

Prada lleva en el mundo de la música casi 40 años y tiene una trayectoria muy completa. Empezó su recorrido musical a los siete años y de conservatorio en conservatorio se convirtió en el músico que es ahora. En el 1984 ganó el tercer premio en la categoría superior de acordeón de España. En el 1987 se formó la banda de gaitas Templarios de Oza, que es la más antigua del noroeste de España, y «es donde empecé en el mundo del folklore con la gaita, el tamboril y la pandereta, entre otros», cuenta el artista berciano.

Además, ha colaborado con músicos a nivel internacional como Carlos Núñez, considerado como uno de los mejores gaiteros del mundo.

Jorge Prada afirma que en el Bierzo «hay una riqueza musical inmensa pero no hay ningún tipo de apoyo institucional y por ello los músicos de el Bierzo realizamos un doble esfuerzo y tenemos un mérito doble al impulsar nuestra carrera».