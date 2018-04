Nasa made in Bierzo

m. c. cachafeiro | ponferrada

«¿Por qué el Bierzo ha de ser menos?» Esta reflexión en voz alta, más que necesaria que nunca en los tiempos que corren, donde las iniciativas tecnológicas no abundan en la comarca, es de Miguel A. Magallanes, un berciano que cumple 15 años llevando desde algún lugar del Bierzo —el lugar no es público por razones de seguridad— la información más completa sobre la NASA (en inglés, National Aeronautics and Space Administration), la agencia oficial de Estados Unidos para la investigación aeronáutica y aeroespacial.

Todos los días, la web que dirige www.lanasa.net recibe más de 200.000 visitas sobre todo lo que tiene que ver con el espacio, no sólo de la actualidad de la NASA. «En ocasiones ha llegado a saturar nuestro servidor debido al gran volumen de usuarios. Es la más importante del mundo en idioma español después de la NASA gubernamental en inglés según se puede comprobar haciendo una búsqueda en Google», explica Miguel A. Magallanes.

Desde la redacción berciana elaboran diariamente artículos en español procesando todas las noticias oficiales de la NASA «tal cual las expone, sin añadidos», puntualiza Miguel, que explica otras actividades: «Además de nuestras propias publicaciones, suministramos gran parte de esta información para el desarrollo diario de webs y Facebook con el centro de la NASA en Madrid, con el que permanecemos en contacto diariamente». Y no sólo eso. También atienden y aconsejan a medios y productoras de comunicación como Gestmusic, sobre las preguntas aeroespaciales de concursos importantes de televisión, donde son asesorados por la jefa de redacción de Nasanet, María Isabel López Dosouto, que además comanda y organiza diariamente las publicaciones de todo el espacio web de www.lanasa.net.

En Internet existen varias páginas de divulgación científica y aeroespacial pero ninguna que siga las pautas de la NASA, aclara Magallanes. «A día de hoy nuestra web es la mejor valorada internacionalmente y la más fiable. También existe información en español de la Agencia Espacial Europea», explica.

Allá por 2001, en los primeros tiempos de expansión de Internet, apenas existía información clara y precisa de la NASA en idioma español y menos Facebook, Twitter, Youtube.... Fue cuando nació la idea de www.lanasa.net, en una pequeña sala y con pocos medios informáticos.

Hoy, con los últimos avances, Magallanes echa la vista atrás y recuerda algunos hitos. «Participamos en la misión al Hubble SM3B, en marzo de 2002, del Transbordador Columbia, STS-109, como traductores de apoyo. Esto nos animó aún más para seguir adelante cada día. En la web participa gente como el ingeniero Eduardo G. Llama desde el JSC de Houston, que realiza un blog personal y está correlacionada con NASA en Madrid donde elaboramos gran parte de su información diariamente. Hasta hemos publicado una entrevista con el veterano astronauta Alan Bean del programa del Apollo XII a la Luna y cuarto hombre en pisar la Luna, autorizada por él para nuestra web».

Para alguien que conoce tan bien el Cosmos con mayúsculas, la pregunta es inevitable: ¿Hasta dónde podrá llegar el hombre en la carrera espacial?. Se llegó a la Luna y hoy lo más lejos es la Estación Espacial Internacional que está orbitando a solo 400 kilómetros de la Tierra. «Próximamente volará una nueva nave «Orion», el cohete más grande de mundo, cuyo primer objetivo será volver a la Luna para llegar en un futuro a Marte, pero aún quedan muchas cosas por resolver, como la radiación solar que tendría que soportar un astronauta en viajes de larga duración. Par ir a Marte se necesitan 6 meses de ida y otros 6 de vuelta. En la Estación Espacial el campo magnético de la Tierra hace de escudo y la protege en parte de esa radiación, pero más allá de la Tierra no hay ese escudo y se tiene que encontrar una forma para proteger la tripulación y la nave». Ese deseo, ahí queda dicho. Desde el Bierzo.