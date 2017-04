La nueva vida del Freakland

c. fidalgo | ponferrada

Los Ramones escuchaban sus canciones antes incluso de atreverse a subir a un escenario. Nacieron en un Nueva York convertida en la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos, con los índices de criminalidad por las nubes. Y cuarenta y tres años después de su formación, están vivos y vienen a Ponferrada para encabezar el cartel de un festival de rock, el Freakland, que después de tres años de barbecho renace con ellos.

Se llaman The Dictators, son pioneros del punk rock, y el viernes 14 de abril, cuando se apague el eco de las procesiones en la capital del Bierzo, actuarán en la Sala La Vaca dentro de su gira por España y Portugal. La banda de Handsome Dick Manitoba vuelve a dar guerra en los directos después de una trayectoria por no más de media docena de álbumes, encuentros y desencuentros. Pero junto al sonido punk, hard rock y garage que ha marcado la carrera de The Dictators, el Freakland que ahora recuperan como organizadores La Sala La Vaca, la Sala Tararí y King Kong, con el apoyo del Ayuntamiento, también trae en el año de su renacimiento a otras nueve bandas, entre las que destacan los japoneses de The Neatbeats, todo energía para recuperar sonidos que los acercan a The Beatles, o los franceses de Les Grys Grys, en un programa de tres días de conciertos que aspira a servir de reclamo para el turismo rockero del 13 al 15 de abril y que cuenta con un presupuesto de 18.000 euros. Kurt Baker abrirá además el festival con la presentación nacional de su álbum In Orbit

Y como se volvió tradición durante la etapa de 16 años que la asociación From Timba to Tumba organizó el festival más raro del noroeste, o al menos a eso ha aspirado siempre, el Freakland volverá a entregar este año la Copa Freak al aficionado que mejor contagie su entusiasmo por los sonidos del rock durante los tres días.

La Vaca, Tararí y King Kong

El abono para los tres conciertos en La Vaca tiene un precio de 35 euros. En King Kong las actuaciones matutinas serán gratuitas, y las entradas para la Sala Tararí se adquieren por separado.