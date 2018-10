Del Olmo achaca el posible cierre de Compostilla a los "desatinos" del Gobierno

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha achacado hoy el posible cierre de la central térmica de Compostilla, cercana a Ponferrada, a las políticas "desatinadas" del Gobierno de España y a las manifestaciones de la ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, Teresa Ribera.

Así lo ha manifestado hoy la consejera a los periodistas antes de participar en el VI Congreso nacional de Servicios Energéticos que se celebra estos días en Valladolid y donde la consejera ha reconocido a los medios que "no debe extrañar" si Endesa decide cerrar su planta de Compostilla a tenor de las políticas anunciadas por el Ejecutivo nacional.

Preguntada por las informaciones que indican que Endesa está notificando a los empleados de la central berciana posibles recolocaciones en otros centros del país ante el cierre de la central de Compostilla II, del Olmo ha subrayado que a la Junta no le consta que la compañía española esté mandando estas cartas a sus trabajadores. No obstante, del Olmo ha explicado que Castilla y León y la Junta están haciendo un "buen trabajo" apostando por las energías renovables, algo que "no está reñido" con la defensa del mantenimiento de las centrales térmicas y del sector minero en la Comunidad.

"A ver si la culpa del cambio climático la van a tener cuatro minas", ha expresado la consejera, quien ha recordado que Castilla y León produce más del veinticinco por ciento de la energía eólica en España, más del veinte por ciento de la hidráulica y cerca de un diez por ciento de la fotovoltaica.

La titular de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico ha criticado el "ecologismo mal entendido" del Gobierno de España y de la ministra Teresa Ribera, que está llevando al "encarecimiento" de las facturas energéticas de los españoles. Es esta una subida que podría aumentarse en los próximos años en más del veinte por ciento si el Gobierno apuesta definitivamente por el cierre de las centrales térmicas y nucleares en España, ha alertado la consejera.

Por todo ello, Del Olmo ha defendido en este congreso las políticas energéticas desarrolladas por la Junta, encaminadas a la reducción de un 30 por ciento de las emisiones de CO2 para el 2020 y a estimular el "ahorro energético" de más de un 32 por ciento de las empresas y las familias desde 1990, ha concluido

Finalmente, en otros asuntos, del Olmo ha informado de que los eurodiputados de Castilla y León presentarán hoy ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo un requerimiento para que se sancione a Vestas por la decisión de cerrar "sin fundamento" su central en León. En este sentido, los eurodiputados predirán a la Cámara que ayuden a las administraciones a buscar una "alternativa empresarial" para la planta, al mismo tiempo que del Olmo ha alertado a la multinacional que "no les va a salir gratis acabar con cerca de 500 puestos de trabajo".