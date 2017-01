Once municipios regularizan con drones las edificaciones sin IBI

M. Félix | Ponferrada

Once ayuntamientos de la comarca del Bierzo han puesto en marcha el anunciado sistema del Ministerio de Hacienda para controlar las edificaciones o servicios que no están registrados en el Catastro y, por tanto, se escapan al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI. Se trata de casas de campo que no están dadas de alta, casas de aperos añadidas a la edificación principal. Incluso piscinas que no están contabilizadas en el censo municipal y que también deben contribuir.

Los municipios sobre los que ha sobrevolado el aparato volador del Ministerio de Hacienda para documentar las posibles edificaciones fuera de control son los de Ponferrada, Borrenes, Cacabelos, Camponaraya, Congosto, Cubillos del Sil, Fabero, Igüeña, Sobrado, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo

Hacienda, que acaba de oficializar la medida, espera que todas se regularicen y para ello cuenta con el anunciado sistema de drones, que han grabado desde el cielo y documentado buena parte de estas edificaciones considerada ilegales.

Como se recordará, en el pasado otoño se celebraba en León capital una reunión para abordar este tema y ahora, justo con el final del año 2017, se confirmaba la actuación administrativa que impulsa Hacienda con el respaldo de los ayuntamientos.

La medida aún está en proceso administrativo y a los diferentes ayuntamientos tampoco han llegado todos los datos sobre la situación de edificaciones en estado irregular. De esta manera, los datos serán procesados y gestionados desde los consistorios en conexión directa con Hacienda para que los propietarios de esas fincas con inmuebles no declarados se pongan al día. Para ello, los afectados recibirán una notificación alertando de lo captado por el dron para la definitiva regularización catastral de esos inmuebles.

La mayoría de los alcaldes consultados considera que la medida tiene su fundamento, dado que todos los vecinos entienden que hay que pagar los impuestos por todos los inmuebles de su propiedad. En este sentido destacan que harán caso a los dictámenes administrativos de instancias superiores y se limitarán a aplicar la ley. Consideran que es justo para todos que se paguen los impuestos.