La Once reparte 50.000 euros en Bembibre

La Once ha repartido 50.000 euros en Bembibre. Fueron dos cupones vendidos en el terminal de venta ubicado en la calle Río Boeza de la capital del Bierzo Alto el pasado viernes, según informó ayer dicho organismo. Cada uno estuvo premiado con 25.000 euros. El agente vendedor fue José Carlos Caamaño Rodríguez y el premio, según las mismas fuentes, está repartido «entre sus clientes habituales». En la misma nota, la Once recordó también que ya están a la venta los cupones del Sorteo Extraordinario de Navidad, que reparte 75 premios de 400.000 euros, y otros premios. Recientemente Ponferrada también resultó agraciada por la Once. | m. á. cebrones