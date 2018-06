La Once reparte medio millón entre 20 afortunados en Flores del Sil

c. fidalgo | PONFERRADA

Por la mañana recorre las calles de Flores del Sil, el barrio más populoso de Ponferrada, visita todos sus bares, y hacia la tarde se le puede ver a las puertas del supermercado Lidl en la avenida de Los Escritores. Se llama Olegario Losada, tiene 46 años, vende el cupón de la Once desde hace casi dos décadas y ayer se supo que ha repartido nada menos que medio millón de euros en el sorteo del pasado viernes entre sus clientes; veinte afortunados que se llevarán 25.000 euros por cupón.

«Se lo he vendido a clientes habituales; cinco en el Bar Dimas, cinco en el Trasiego y diez en la ruta por la calle», decía ayer el heraldo de la suerte mientras se tomaba un café con este periódico en una de sus paradas habituales, el Bar Flores abierto desde 1953.

«Anda dando los premios en el bar de enfrente, pero donde se toma el café es aquí», bromeaba el encargado de atender la barra mientras los clientes del establecimiento aprovechaban el revuelo en torno a Olegario para comprarle cupones y, sobre todo, porque es de lo que más vende entre semana, tarjetas del rasca y gana, porque puede saber en el momento si se han llevado un premio en metálico.

Es la tercera vez que Olegario Losada reparte cupones premiados. Empezó en 2005 con un cupón suelto de 33.000 euros y después vendió otro de 35.000. «Pero tanto dinero como ahora no», decía ayer.

El impulso de los ‘rascas’

Natural de Noceda del Bierzo, cuando habló con este periódico dos afortunados ya le habían dado las gracias. «Pero no me han dicho en qué van a gastar los 25.000 euros», puntualizó.Losada, que desde hace dos meses también lleva consigo una terminal electrónica para permitir el pago con tarjeta y para recargas en Amazon o Itune suele vender del orden de 120 cupones los viernes, y de 30 a 40 a diario. Los ‘rascas’, tan golosos, y tan irresistibles a los impulsos, suman el 40 por ciento de sus ventas. Incluso el redactor que escribe estas líneas, que no es muy aficionado a los juegos de azar, cayó ayer en la tentación y rascó también en vista de la expectación que generaba Olegario Losada en la cafetería. El resultado, sin embargo, no le convirtió en noticia.