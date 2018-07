Otero: «El campamento de verano es modelo de integración»

El alcalde de Bembibre, Manuel Otero rechaza las acusaciones socialistas por el campamento de verano que, según el regidor, es un «modelo de inclusión, igualdad e integración social» para los niños participantes. Desde el PSOE se le acusaba de discriminación al incluirse un sobrecoste por actividades exteriores y apuntaban a que sólo se tenía un interés económico con el campamento. «Entre los niños que asisten al campamento de verano se encuentran 10 derivados de las Ceas y 20 de Cáritas, ninguno de los cuales puede pagar ni la cuota mensual y aquí están sin distinción ninguna pues lo asume el Ayuntamiento» señaló.

El sobrecoste de las actividades externas tampoco es exclusivista. «No es sólo el dinero la razón por la que los niños no acuden a las excursiones; puede ser que no le gusten los caballos, que no les apetezca hacer una gymkana o que los papás así lo consideren. Por eso creo que ningún niño se tiene que sentir discriminado por quedar en el pabellón», señalaba puntualizando que de los 30 niños que por distintas circunstancias tienen todo gratis, incluidas esas actividades extras, tan sólo 12 se han apuntado a ellas. Para los niños que no asisten a las actividades extras se mantienen los talleres de pintura, teatro, música o lo que corresponda, no se quedan «viendo como otros niños van a divertirse».