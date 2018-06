Pantallas gigantes, cerveza americana y un referéndum que nunca existió

c. f. c. | ponferrada

Detrás del referéndum había una cerveza. O más bien una pantalla gigante patrocinada por una marca de cerveza donde ver los partidos del próximo Mundial de Fútbol y gritar a pleno pulmón los goles de la selección en la calle.

Aunque en realidad, el referéndum para preguntarle a los vecinos de Ponferrada si estaban dispuestos rebajar el volumen de sus televisores por debajo de los veinte decibelios durante los partidos de la selección para respetar el paso silencioso de los peregrinos que caminan a Santiago —anunciado el pasado martes por el Ayuntamiento de Ponferrada en una nota oficial— nunca existió, solo era una acción publicitaria para generar ruido en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Y ruido, no se puede negar, ha generado una acción que se ha viralizado, pero que ha puesto en cuestión la decisión de usar una nota de prensa informativa para hacer pasar como noticia lo que no dejaba de ser una acción publicitaria, aunque la contrapartida sea una serie de actividades de ocio financiadas sin coste para el Ayuntamiento por la marca de cerveza, que además de la pantalla gigante itinerante —la plaza del Ayuntamiento la acogerá el día 15 para ver el debut de España contra Portugal y después se trasladará los días 20 y 25 a otros puntos de la ciudad— incluirá una ‘fan zone’ donde actuarán grupos de música locales.

Que nunca existió ninguna intención de convocar el referéndum lo reconoció ayer el concejal de Deportes, Roberto Mendo, antes de pedir disculpas a los vecinos y a los medios de comunicación en una tensa y concurrida rueda de prensa convocada para dar explicaciones y tratar de zanjar una polémica que ayer seguía coleando con nuevas críticas de la oposición. Mendo, que se presentó junto al jefe de prensa del Ayuntamiento, Manuel Ferreiro, en una comparecencia inhabitual, admitió que la intención del Ayuntamiento era esperar «un par de días» antes de contar la verdad, pero el revuelo causado por una noticia insólita y las sospechas que generó entre los medios, le han llevado a adelantar la explicación. «Nadie iba a prohibir celebrar los goles de la selección», aclaró, entre el malestar de los periodistas.

El concejal reconoció que se trata de «una campaña agresiva» y en el Ayuntamiento, donde la alcaldesa también «estaba al tanto» después de que la marca de cerveza hiciera la propuesta a través del jefe de prensa, sabían que iba a generar polémica. De hecho una empresa de Madrid se ha encargado de medir los impactos negativos, los neutrales y los positivos de una campaña que «viralmente está siendo un éxito».

«Mis disculpas a toda la gente y a los medios que se hayan sentido ofendidos y perjudicados», reiteró Mendo. «Tenía que haber empezado pidiendo disculpas», lamentó. Pero no dejó de recalcar que la intención era buena, porque Ponferrada disfrutará de una serie de actos cuyo coste el Ayuntamiento no podía asumir. «Me podéis echar la culpa, pero va a haber actividades gratuitas y eso es lo que me interesa».

El propio Manuel Ferreiro intervino en la rueda de prensa para explicar que fue Budweiser de quien partió la propuesta. Y Roberto Mendo, que negó que la campaña le haya pasado factura política a la alcaldesa en el PP, se reafirmó. «Estamos encantados de que Budweiser haya pensado en Ponferrada, asumo lo que ha pasado, pero a mí lo que me preocupa es lo que viene a continuación, actividades gratuitas para la ciudad, el apoyo a nuestro equipo nacional y que la gente tenga en los barrios una zona de fiesta». O sea, todo lo contrario de lo que se dijo y nunca se tuvo intención de preguntar.