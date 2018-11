Patricia González, la berciana que reivindica la talla 42, puja por la corona de Miss Curvys en Madrid

Sus medidas son 103, 79, 103. "Como un noventa-sesenta-noventa pero a lo grande", apunta sonriente y con sentido del humor la berciana Patricia González, que este próximo fin de semana representará a la provincia de León en el certamen Miss Curvys Internacional España que se celebrará en la Capilla Real de Fuenlabrada (Madrid). Los centímetros, sin embargo, no son los únicos argumentos con los que competirá por la corona nacional. El saber estar, la belleza, el estilismo, la simpatía personal, la fotogenia o el desfilar elegantemente son otros conceptos que valorará el juzgado encargado de decidir quién será la próxima reina de Miss Curvys International España.

Asturiana de nacimiento pero residente en Toreno desde hace tiempo, Patricia González, va a Fuenlabrada con el claro propósito de subirse a lo más alto del podio. "Con esa idea vamos a la gala", asegura. Competirá con mujeres de otras 24 provincias, las que se clasificaron para esta gran final.La elegida representará a España en la gala internacional fijada para el próximo mes de mayo en la Repulbica Dominicana. "Somos mujeres que reivindicamos la belleza real, a la mujer con curvas", afirma ella que con su talla 42 es una de las participantes con menos talla del concurso que se celebrará este viernes.

"El jurado nos estará evaluando todo el día. Llegamos a las doce de la mañana, tendremos un cóctel de bienvenida, fotos, videos. Al final todas estamos en manos de un jurado que es quién tiene que tomar la decisión final. Mi intención es ir a hacerlo lo mejor posible y si puedo traerme la corona para el Bierzo", asegura Patricia, maquilladora profesional en la firma Bobby Brown. Ha trabajado en televisión y en el mundo de la moda con diseñadoras como Amaya Arzuaga. Desde siempre le ha gustado el mundo de la moda y cuando empezó a sopesar la posibilidad de presentarse a este concurso contó enseguida con el apoyo de su pareja y de su familia. El pasado mes de septiembre se alzó con el título de Miss Curvys León y ahí sacó el billete para optar ahora al nacional.

DESFILARÁ CON EL TRAJE TÍPICO BERCIANO

Y no va a ver lo que sale. "Llevo meses preparándome en aspectos como la elegancia, el desfile, la fotografía o el protocolo". ¿Quién puede ser su mayor rival? "No tengo ni idea, hay chicas muy guapas y no sé lo que valorará más el jurado, si la talla, la simpatía o el saber estar". Sus argumentos ahí están: 103, 79 103. Es el cuerpo de una mujer real; tengo unas medidas proporcionadas y para una modelo curvy la proporción siempre es importante", asegura.

A la gala en Fuenlabrada acudirá con vestidos cedidos por Bualá Boutique de Ponferrada; sus uñas y pestañas perfectas por el centro de estética Pilar Brasa de Cuatrovientos y lucirá además en la gala un traje regional berciano cedido por Ricardo Vila, el alcalde de San Facundo que siempre la ha apoyado en esta aventura.

El objetivo de Miss Curvys International, que este año cumple su tercera edición, es romper con los cánones de la moda para que la mujer curvy se sienta bella al subir a una pasarela y se acepte tal cual es. Con menos de una talla 42 no se puede entrar. "Reivindica que la sociedad actual acepte a la mujer independientemente de su talla y peso para que estos factores no sean condicionantes y la mujer curvy se sienta realizada en todos los sentidos. Luchamos día a día por romper con el canon de belleza establecido, subiendo a la pasarela a chicas curvy y haciéndoles un hueco en el mundo de la moda a través de la organización de eventos y certámenes de belleza", subrayan los promotores. "La chica curvy, es aquella que está por encima del talla 42 y tiene una actitud de lucha, empoderamiento y aceptación, sintiéndose orgullosa y disfrutando de sus curvas, dejando atrás los estereotipos. Esta revolución ha obligado a la industria a evolucionar, por lo que muchas marcas han creado líneas para estas chicas curvy. Muchas de estas chicas son ya una modelo curvy o plus size. Intentamos transmitir que la belleza no entiende de tallas, lanzando el mensaje de que las mujeres buscan que la industria de la moda reconozca que pueden ser guapas sin tener en cuenta su talla y peso".