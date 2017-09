La patronal catalana valora la iniciativa del alcalde de Camponaraya de ofrecer suelo y no la considera descabellada

maría carro | ponferrada

La carta que hace unos días envió el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, al presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ofreciendo suelo industrial ante el posible éxodo de empresas por el proceso independentista, no sólo ha llegado a su destino, sino que ha sido leída y acogida como un «gesto de amistad, de ofrecimiento y de concordia». No fue Bou, pero sí el vicepresidente de la asociación de empresarios catalanes, Carlos Rivadulla, el que ha valorado positivamente la iniciativa de Morán en conversación directa con Diario de León. «Es anecdótico pero no descabellado», afirmó Rivadulla, asegurando que la tensión es una realidad en su región y que iniciativas como la del alcalde berciano serán siempre bien acogidas, aunque lo deseable —dijo— es que no hubiera empresas que quisieran dejar el territorio catalán.

El de Camponaraya ha sido el único regidor de toda España que tomó la decisión de ofrecer terreno industrial al empresariado catalán de forma oficial. De ahí que Carlos Rivadulla destaque su «espíritu emprendedor» y su «buen marketing». «Nos parece perfecto que alcaldes de otros territorios aporten soluciones, lo veo con respeto, pero pienso que en España ningún empresario tendría que tomar una decisión en base a motivos políticos como la injusta tensión que estamos viviendo en Cataluña actualmente», dijo el vicepresidente de la patronal.

La realidad es que, desde 2012 y hasta el primer semestre del año en curso, han salido de Cataluña 1.691 empresas y ese es el movimiento al que se agarra Morán para hacer su propuesta. Además, la inversión extranjera es esta región española «ha crecido únicamente un 2,5%, mientras que en Madrid el crecimieno ha sido de un 11,3%». Todo ello demuestra —afirmó Rivadulla— que el proceso independentista está haciendo mucho daño y motivando la marcha de empresas que trasladan sus sedes administrativas a otros puntos de la geografía nacional, principalmente a regiones adyacentes a Cataluña, como Aragón y Valencia, y desde luego a Madrid.

El Bierzo queda bastante más lejos, pero puede ser una opción plausible como cualquier otra, reconoció el presidente de Empresaris de Catalunya, explicando que hacia dónde se dirija cualquier posible éxodo empresarial depende de varios factores. «Cualquier empresa puede operar, fabricar o trabajar desde donde quiera. Son muchos factores los que influyen, porque depende del tipo de empresa y sus intereses. Cuando un empresario toma la decisión de instalar una fábrica, una producción o lo que sea puede tener en cuenta el suelo, la ubicación, la mano de obra...», explicó Carlos Rivadulla.

En todo caso, la propuesta del alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, queda sobre la mesa y su carta tendrá respuesta. «Responderemos con seriedad y concordia», dijo el segundo de abordo de la patronal catalana, que es consciente de que, en su región, «lo peor puede venir ahora», cuando «las amenazas y bravuconadas» se han convertido en una realidad y los partidos que promueven la independencia de Cataluña «se saltan toda la legalidad».