La pena que tapa el silencio

m. c. | ponferrada

Han pasado en el Bierzo las últimas cuatro semanas de su vida para completar un trabajo de fin de curso sobre métodos de investigación etnográfica y antropológica que les ha permitido estar en contacto directo con personas que vivieron en primera persona la desdicha de la Guerra Civil. Con supervivientes y descendientes de aquellos han conversado durante horas los alumnos de la California State University Monterey Bay, que ayer presentaron los resultados de un trabajo de campo que servirá de apoyo a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Todas las conversaciones mantenidas con vecinos de los municipios de Sancedo, Toreno y Priaranza del Bierzo, así como en Canseco, ya en la Montaña Leonesa, han sido recopilados con un fin didáctico. Pero lo más destacado no es lo que estas personas contaron, sino lo que callan, aquello que mantienen cerrado con llave en los más hondo de su ser, aún por miedo a que la barbarie vivida vuelva a suceder. Ha sido ese silencio lo que más ha impactado a alumnos como Jenny Hernández, que pasó varios días en Ocero y dice entender el «sentimiento doloroso»; o Karina, que pudo escuchar la historia de un octogenario de Canseco. «Me contó que cuando tenía 7 años su casa fue quemada. Se me hizo triste, pero no dijo nada malo de personas», subrayó la estudiante americana.

Lo que el profesor y coordinador del proyecto, Juan José Gutiérrez, tiene claro es que lo que han vividos estos estudiantes es «una experiencia transformadora» que, además, ayudará a la ARMH en un futuro, ya que adoptarán sus métodos para conseguir testimonios. «Ha sido muy productivo y emocionante ver cómo estudiantes del otro lado del charco han vivido el dolor que siente las víctimas de la dictadura», aseguró el vicepresidente de la ARMH, Marco González.