Peñalba pide salir de los Pueblos más Bonitos de España por falta de acceso

Reconocen que es una peticion «dolorosa», pero no les queda más remedio que hacerla en vista los problemas de acceso están creando los constantes desprendimientos de terreno en la carretera principal, cortada al tráfico de forma indefinida por la Diputación de León por cuestiones de seguridad, y en la pista de San Cristóbal que solía usarse como alternativa. La Junta Vecinal de Peñalba de Santiago ha pedido al Ayuntamiento de Ponferrada que desvincule a la población de la Asociación de Pueblos más bonitos de España «por no reunir ya los más elementales principios de sus estatutos referidos a accesibilidad, comunicaciones y prestación de servicios a los visitantes», aseguran en una nota.

La pedanía no se fía de la pista del Alto de la Cruz, ahora mismo el único acceso que conduce a la localidad, «por no reunir las suficientes garantías técnicas y de seguridad para quienes la transiten» y no está dispuesta a asumir «las consecuencias que pudieran derivarse» de su uso».

Por eso han decidido suspender la celebración de todas las actividades previstas para este verano en la localidad, empezando por la Fiesta Mozárabe con la que vienen recreando la entrega de la Cruz.

De la misma forma, solicitan al Ayuntamiento de Ponferrada que no sólo desvincule a la localidad de la Asociación de Pueblos más Bonitos de España, sino que suspenda toda promoción turística de la localidad emblemática de la Tebaida berciana «pues daría pie a una publicidad engañosa y, en el peor de los casos a incidentes de gravedad en los que se atreviesen a llegar hasta nuestra localidad», añaden en la misma nota.

La pedanía agradece a los servicios de emergencia como la Policía Municipal, los bomberos, Protección Civil y la Diputación «que han estado a nuestro lado en todo momento sin importar la hora» cada vez que se ha producido un nuevo desprendimiento de terreno.