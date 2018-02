Una planta de residuos obliga a reubicar la plantación de almendros en el Bierzo

El proyecto agrario de plantación de 300.000 almendros entre los municipios de Fabero y Vega de Espinareda ha sufrido un frenazo inesperado como consecuencia del desarrollo de otro proyecto anterior que afecta directamente a una parte de las parcelas que los promotores de la plantación habían seleccionado. Se trata de una planta de tratamiento de residuos sólidos de demolición que inició el proceso para la consecución de todos los permisos necesarios hace ya un par de años; es decir, es una iniciativa previa a la marcroplantación de almendros y, como tal, tiene prioridad sobre ésta. Afecta a unas cuatro hectáreas de terreno ubicadas justo en la zona central de las 80 hectáreas que los impulsores del proyecto agrario habían seleccionado en las zonas de Pedragales y La Llana de San Pedro, ambas en el término municipal de Vega de Espinareda.

Al estar las cuatro hectáreas para las que se ha proyectado la planta de tratamiento de residuos de obras en medio de la extensión de terreno seleccionada para los almendros, la marcroplantación verá modificada su ubicación, ya que los promotores la consideran incompatible con la actividad de la planta, principalmente por la instalación del riego subterráneo, el impacto visual y el paso obligado para llegar a la planta de tratamiento, entre otras cuestiones. De esta forma, las 80 hectáreas que ahora se pierden, se compensarán con una extensión idéntica pero situada en la parte más alta de los terrenos seleccionados, es decir, más cerca de Fabero, en los parajes de La Llana de Sésamo y La Pendiente de la Llana de Sésamo.

«No lo vamos a pelear. El promotor de esa planta de tratamiento de residuos sólidos tiene un derecho anterior a nosotros y, hasta el momento, todas las resoluciones administrativas favorables. Hemos buscado una alternativa y hemos decidido añadir los terrenos colindantes con La Llana de Sésamo, de tal forma que toda la plantación estará ya en altura», explicó el promotor de proyecto de los almendros, Ángel Pérez, asegurando que el principal inconveniente es la pérdida de tiempo, ya que será necesario alargar los plazos para contactar con los propietarios de las nuevas fincas que quieren adherir a la plantación. Son alrededor de un centenar, aunque aproximadamente 50 son los mismos titulares de las parcelas que han tenido que desestimarse, lo que acelera enormemente el proceso de contacto.

El proceso se alarga

Con los otros 50, las conversaciones se iniciarán la próxima semana, según explicó Pérez, confiando en poder resolver todo el proceso en un plazo de 20 días o un mes «para empezar a escriturar con el notario». En todo caso, este cambio sobrevenido «no compromete el proyecto», dijo su impulsor, reconociendo, eso sí, que lo que ha provocado es un encarecimiento de los costes. «Ha habido que meter más dinero. Todos los análisis y sondeos que hiciemos del suelo y del subsuelo en esas 80 hectáreas no sirven de anda», explicó.

De hecho, esta misma semana técnicos del laboratorio contratado y personal de la Universidad de León (ULE) que está colaborando con el proyecto han iniciado ya los análisis del nuevo suelo. «Ya hemos empezado a recoger muestras para tener los resultados de los nuevos terrenos que, en principio, son absolutamente razonables», dijo Ángel Pérez.

Dos proyectos compatibles

«Parece que todo está en orden pero retrasado», resumió el promotor de la plantación de almendros. Por su parte, el alcalde de Vega de Espinareda, Santiago Rodríguez, afirmó ayer que ambos proyectos pueden convivir perfectamente y recordó que los permisos para la planta de tratamiento de residuos de obra se solicitaron con mucha más anterioridad. «Nosotros tenemos que respetar los plazos», dijo el regidor, aclarando que quien promueve esta iniciativa es también de la zona y que no genera ningún tipo de contaminación.

Que ambos proyectos no chocaran con anterioridad, cuando hace ya ocho meses que se iniciaron los contactos para sentar las bases de la macroplantación de almendros, es lo que resulta paradójico. No obstante, es algo normal teniendo en cuenta la complejidad de las fincas y el estado de tramitación del expediente de la planta de tratamiento de residuos. Además, quien quiere desarrollarla no es titular de las parcelas afectadas, de ahí que en ningún momento haya tenido que reunirse o contactar con quienes apuestan por los almendros.