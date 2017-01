La plantación de viñedo en la DO se limitó a 1,9 hectáreas en 2016

j. c. f. | ponferrada

La viticultura en el Bierzo continúa en crecimiento negativo en los últimos años —resultado de contabilizar las hectáreas productivas que se pierden vendimia tras vendimia, y las que, se autorizan a plantar—, lo que ha llevado a que la superficie de viñedo cultivado se sitúe ya por debajo de las 3.000 hectáreas —2.981 según reconoce la propia DO—.

Una situación que en nada ha contribuido a mejorar el nuevo sistema de reparto de autorizaciones que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2016 y que finiquitaba el modelo por derechos de plantación de viña en vigor desde hacia más de veinticinco años. Con el nuevo sistema se establece una disposición anual de nuevas plantaciones que en ningún caso será superior al 1% de la superficie registrada a 31 de julio del ejercicio anterior.

Con estas nuevas reglas del juego, la Junta de Castilla y León recibió la autorización del Ministerio de Agricultura para repartir 955,43 hectáreas de nuevos viñedos. De esa cantidad, 1,9 hectáreas correspondieron a la comarca del Bierzo. Una cifra que la propia Junta de Castilla y León ha reconocido que no fue suficiente para atender la demanda de los viticultores bercianos,

Una situación que en nada ayuda a corregir el crecimiento negativo de la superficie destinada a viñedo en la comarca del Bierzo, y que tiene su contrapunto en regiones vitivinícolas limítrofes, como puede ser Valdeorras, en la que en el reparto asignado por la Xunta de sus 73,4 hectáreas del último ejercicio, recibió 15,66 hectáreas.

Una cifra que se sitúa prácticamente a la par de la superficie nueva replantada en el Bierzo en los últimos cuatro años, que se situó en 16,67 hectáreas, y a años luz de la superficie de la que dispusieron los viticultores de la Rioja en 2016, 387 hectáreas, o de la que dispondrán en 2017, 645 hectáreas.

Con todo el crecimiento negativo de la superficie cultivada en los últimos cuatro años en el Bierzo se sitúa en torno a las 36 hectáreas (incluidas las 16 replantadas), y que se ha conseguido reducir sensiblemente, por iniciativas como la del Banco de Tierras del Consejo Comarcal, que, según los últimos datos facilitados ha logrado salvar del abandono en torno a 80 hectáreas de viñedo viejo en producción.

De los datos facilitados desde la Junta de Castilla y León sobre los últimos cinco años se refleja que el año con más hectáreas plantadas en la comarca del Bierzo fue la campaña 2014, cuando se plantaron 6,4 hectáreas. Un año antes la superficie replantada en el Bierzo se situó en las 5,7 hectáreas, mientras que en 2012, la cifra se situó en 3,7 millones.

Pese a que desde la DO siempre se ha mantenido que la «batalla» de la comarca no es la pelea por los kilos, sino que lo que hay que vender es la «exclusividad de los caldos», lo cierto es que cada vez se agranda más la brecha con los grandes productores, mientras que en sector, se ha comenzado a poner en duda si los ‘grandes’ no terminarán dejando ni las migajas al resto.