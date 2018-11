«Plantearemos un laboratorio de referencia nacional de la miel»

«Las candidaturas estarán antes del 15 de enero»

«Tenemos cerrado ya un buen número de candidaturas en el Bierzo. Habrá algunos cambios donde hayamos tenido malos resultados. Nos queda aún trabajo y, en todo caso, nuestra labor de tutela respetará la autonomía de las agrupaciones y lo que diga la militancia. Tendremos los candidatos antes del 15 de enero».

Conservar el Consejo y claves para la Diputación

«En el Bierzo nos jugamos mucho, no sólo el Consejo Comarcal; también es clave para recuperar la Diputación, que es un objetivo que tiene esta ejecutiva provincial. No sé si tendrá influencia que coincidan las generales con las autonómicas, si es que es así. En todo caso, creo que el Gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo bien, aunque también es verdad que en los pequeños municipios se vota a la persona. Es la vez que más cerca lo tenemos y lo vamos a pelear».

«Con el mundo rural algunos hacen mucha propaganda»

«A muchos se les llena la boca hablando del mundo rural pero después las políticas no tienen nada que ver. Se hace propaganda, y sin servicios sólo se consigue el abandono. Cualquier familia que tiene niños o mayores, lo que quiere es tener buenos servicios».

«Hay una apuesta clara del presidente por el Bierzo»

«Estamos trabajando en el futuro de la Ciuden, pero nunca hemos mandado una foto. Hay una apuesta clara del presidente del Gobierno por esta comarca. En breve veremos ya resultados. A los bercianos nos debe mucho este país, como ya he dicho alguna vez, y también Valladolid. Vamos a salir adelante».

«La Junta ha tenido 31 años para hacer algo por el carbón»

«El problema del carbón era una muerte anunciada. Todos somos conscientes salvo quienes llevan 31 años en la Junta y estuvieron seis en el Gobierno, que descubren ahora el problema. Cuando veo algunos anuncios, no sé si consideran que somos imbéciles en el Bierzo; no se han preocupado y ahora, cuando hay un Gobierno nuevo, que lleva cinco meses, se le exige que tenga la imaginación suficiente para recuperar lo que hemos perdido en todos estos años. A los pocos días de tomar posesión Sánchez, aquí vino una consejera que dijo que tenía un plan para la Ciuden. ¿Por qué no lo hizo antes?, me pregunto. ¿O por qué no lo ha hecho en estos cinco meses? Hay unos responsables políticos de esta situación que no lo quieren asumir. En todo caso, estoy dispuesto a sumar».

«Estamos valorando la concentración parcelaria»

«Hacer una concentración parcelaria en Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo es complicado. Estamos valorándolo. Hoy es mucho más lo que tienen que poner los regantes, pero es la última oportunidad también. Vamos a hacer lo posible pero no somos los responsables».

«Queremos ser ambiciosos con el proyecto de la miel»

«Voy a plantear la puesta en marcha de un laboratorio de referencia nacional sobre la miel en Camponaraya, en el que participe la Universidad y también otras zonas de España. Hay que ser ambiciosos. ¿Por qué no?»

«Sólo me preocupa Camponaraya»

«Mi única preocupación es la Alcaldía de Camponaraya, y lo que decida será exclusivamente en función de los vecinos».