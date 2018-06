La plantilla municipal se movilizará el miércoles si se toca el acuerdo laboral

C. F. C. | PONFERRADA

Los sindicatos CSIF y Comisiones Obreras, que representan al 90 por ciento de los más de trescientos trabajadores de la plantilla del Ayuntamiento de Ponferrada anunciaron ayer movilizaciones a partir del próximo miércoles si el equipo de gobierno no respeta el acuerdo laboral de consolidación y promoción pactado con la anterior concejala de Hacienda, Amparo Vidal, que entre otros puntos supondría la contratación de 16 nuevos agentes de la Policía Local.

Los representantes de los dos sindicatos mayoritarios negaron ayer, al contrario de lo que ha afirmado la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que sea imprescindible que el Ayuntamiento apruebe el presupuesto municipal este año para que el acuerdo no sea papel mojado, porque cabría la vía de aprobar «modificaciones presupuestarias», afirmó Higinio García, de CSIF, en una convocatoria de prensa conjunto con Comisiones Obreras.

García, y Manuel Cachón, de CC OO, aseguraron que la alcaldesa les habría transmitido que está de acuerdo con el documento, pero el Ayuntamiento no dispone de fondos para aplicarlo porque supondría un desembolso de dos millones de euros. La afirmación que los sindicalistas pusieron en boca de Fernández Merayo «falta a la verdad», insistieron ayer los sindicalistas, porque aplicar el acuerdo sólo tendría un coste de 700.000 euros, 400.000 de ellos para las nuevas plazas de la Policía Municipal, que apenas cuenta con «39 agentes operativos» y hace 12 años que no entra un profesional nuevo en el cuerpo, ahora mismo «en situación crítica», explico Cachón. Los representantes del CSIF y CC OO aseguraron además que otras «fuentes» del Ayuntamiento que no identificaron les han transmitido que no hay ningún problema presupuestario para aplicar el acuerdo.

Los sindicatos temen que el equipo de gobierno esté introduciendo cambios en el acuerdo y en principio podría recibir el nuevo documento el próximo lunes de manos del concejal de Personal, Ricardo Fernández Miranda. Si el texto viene con cambios, se movilizarán.