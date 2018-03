La plataforma ferroviaria prioriza el paso del Manzanal por ganar rapidez

maría carro | ponferrada

El Bierzo cuenta desde ayer con una Plataforma del Ferrocarril creada para defender los intereses de una comarca que se niega a «quedar aislada», dijo ayer el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, tras la reunión de constitución de un colectivo en el que están integrados la propia institución berciana, los ayuntamientos de Ponferrada, Bembibre, Torre del Bierzo, Toral de los Vados, Brañuelas y Astorga, y varias organizaciones sindicales y empresariales; así como la Diputación de León, que aunque no estuvo presente en el encuentro, sí ha manifestado abiertamente su apoyo a la causa, explicó Álvarez Courel.

La plataforma tiene el apellido «del ferrocarril» y no el de «AVE» porque ninguno de los integrantes quiere acotar las posibilidades que puedan beneficiar al Bierzo, pensado sobre todo en la eliminación del cuello de botella del trazado entre León y Monforte de Lemos a su paso por el Manzanal y en la inclusión de esta línea en la red del Corredor Atlántico que, precisamente este mismo año, empezará a revisar la Unión Europea. Por ello, Astorga y Valdeorras se suman también a la petición del Bierzo.

«Fuera del Bierzo también se ha sentido la necesidad de que nuestros servicios ferroviarios sean mejores. La unión hace la fuerza y tenemos que estar unidos con Valdeorras para, nunca mejor dicho, no perder este tren», dijo el presidente comarcal, aludiendo a la posibilidad que se abre en la revisión del trazado del Corredor Atlántico y la necesidad de que la línea ferroviaria que une la meseta con Galicia pasando por Astorga, Ponferrada y Monforte mejores sus tiempos tanto para el transportes de viajeros como de mercancías. «Si no figuramos en este mapa, estamos abocados al aislamiento más absoluto, por eso pedimos a las administraciones que están por encima de nosotros que nos rescaten del olvido. No queremos quedar fuera de ese corredor y los plazos son muy cortos», dijo Álvarez Courel.

La primera acción de la recién constituida Plataforma Ferroviaria del Bierzo será asistir a la reunión que el día 16 de marzo se celebrará en Valdeorras con el objetivo de «clarificar las posiciones con respecto al Corredor Ferroviario del Atlántico», explicó el máximo responsable del Consejo. En ese encuentro participarán —destacó— la directora general de Explotación y Construcción de Adif, Isabel Pardo; el miembro de la Comisión Europea Ferrán Tarradellas y el asesor del Eixo Atlántico Miguel Rodríguez Bugarín.

De momento, asistir a esa reunión «para aclarar posturas» será la primera acción de una plataforma que descarta cualquier movilización ciudadana. «Ahora no es el momento de hacer ningún tipo de movilización. Es momento de hablar las cosas sin necesidad de acudir a ningún tipo de presión social», dijo Courel.

«Con el trazado que tenemos hoy entre Monforte y León no somos competitivos», insistió el presidente comarcal. Afirmación respaldada por el alcalde de Astorga, Arsenio García. «Astorga va a estar del lado del Bierzo para reivindicar que la entrada natural a Galicia desde la meseta somos nosotros», dijo el regidor, apostando por la recuperación de planes de renovación del trazado que se presentaron en su momento y que esperan en algún cajón.