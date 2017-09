La policía desaloja a los encerrados del Hospital por insalubridad

maría carro | ponferrada

Varias patrullas del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Ponferrada desalojaron ayer, de forma pacífica y sin sobresaltos, a la media docena de integrantes de la Asamblea de Usuarios por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana que, a la 7.00 de la mañana, hacían turno en el encierro que este colectivo mantenía en la entrada principal del Hospital El Bierzo desde hace casi dos meses. Con una orden de la Subdelegación del Gobierno en León en la mano, dictada a instancias de la gerencia del Área de Salud del Bierzo, los agentes invitaron a los encerrados a desmontar el campamento de protesta por razones de insalubridad.

«Hemos invitado a los encerrados a que se marcharan de forma amable y voluntaria. La situación ya era insostenible desde un p unto de vista higiénico y de salubridad», explicó el gerente, José Antonio Visedo, recordando que «los hospitales son centros donde se presta asistencia sanitaria, son centros de tranquilidad, de calma, de salud; no son plataformas reivindicativas de ningún tipo de asociación». Visedo dice entender que cualquier colectivo reivindique lo que considere justo, pero —añadió— «hay que buscar otros entornos, donde no se altere la tranquilidad de los pacientes, de los familiares y de los propios profesionales.

Por lo tanto, la intervención policial puso fin a un encierro que no volverá a producirse, pues la orden emitida por la Subdelegación advierte de la prohibición de volver a llevar a cabo medidas similares que, de producirse, motivarían una inmediata intervención policial. No habrá encierro pero los Usuarios de la Sanidad Pública adelantan que habrá otras acciones y han convocado una comparecencia pública para hoy.