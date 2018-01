Ponferrada y El Barco reivindican la doble vía ferroviaria en el Manzanal

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

De donde sales estos dos personajes para decir que el Manzanal hay un cuello de botella. Yo vivo en Bembibre y por nuestra estación pasan unos 20 convoyes al día ¿donde está ese cuello de botella? Para pedir una infraestructura tiene que haber motivos y, lo del tren en España no funciona. El Bierzo y el Barco necesitan otras inversiones mucho mas fructíferas para los ciudadanos, una buena sanidad, unos buenos servicios sociales, un buen apoyo a los pequeños y medianos empresarios, en fin una buena disposición para que los ciudadanos tengan donde entretener el tiempo para poder vivir normalmente y no estar en las listas de espera en las oficinas del empleo ¡¡ahí es donde tenían que emplear sus esfuerzos para que no hubiera tanto paro¡¡