Ponferrada en Común plantea la salida de Merayo

m.c.cachafeiro | ponferrada

Ponferrada en Común puso ayer sobre la mesa un último intento para desbancar a la alcaldesa de Ponferrada mediante un gobierno alternativo de concentración, que pasaría por una moción de censura que tiene una fecha tope: el 27 de junio, ya que sólo se pueden presentar hasta un año antes de los próximos comicios municipales.

Fue su portavoz en el Ayuntamiento y el Consejo Comarcal, Miguel Ángel Fernández, quien planteó esa propuesta a la hora de hacer balance, ayer, de tres años de gestión del equipo de gobierno, que calificó de «absolutamente negativos» para Ponferrada y en los que pasó de puntillas sobre los áreas que gestionan Coalición por el Bierzo y Ciudadanos, por si ese último órdago tiene visos de alguna realidad.

«En un año se pueden cambiar muchas cosas», señaló Fernández, sin ir más allá en nombres o partidos que pudieran conformar esa mayoría, que necesitaría un voto más de los 12 que suman ahora los representantes de la oposición. «No descarto nada, ni espero nada», dijo.

En su opinión, el equipo de gobierno de Ponferrada no ha estado a la altura de las circunstancias, ni a la hora de solucionar problemas que venían de antes como el transporte urbano o el contrato de la limpieza, ni en el fomento del comercio, cuyo mejor ejemplo de incompetencia es, a su juicio, los retrasos y la previsible pérdida de una subvención para la remodelación de la calle Camino de Santiago. «El último que ha cerrado se llamaba Locura. Y es que estamos en una locura política en Ponferrada», añadió.

El apartado cultural «deja mucho que desear», dijo, igual que Fiestas, «donde entre tres deciden todo», y tampoco en Deportes se cubren las necesidades de los colectivos de Ponferrada, a su juicio. De todas formas, añadió, «lo más preocupante es la descoordinación entre trabajadores y políticos, que alguien tiene que atajar por la actitud también de la alcaldesa. Hay una zozobra que no sé dónde puede llegar», denunció Miguel Ángel Fernández.

Esa situación se ha traducido en fechas recientes, a su juicio, en la dimisión de la concejala de Hacienda, Amparo Vidal, que se añade a la de otro edil, algo que evidencia que en tres años sólo se hayan presentado unos presupuestos. «Mientras no los tengamos, no podemos opinar, pero no deberíamos haber llegado a esta situación». Y como colofón, añadió a modo de resumen, «la ocurrencia absolutamente transtornada de una institución política», con el fallido referéndum sobre el ruido durante el Mundial.

Sobre su labor en el Consejo Comarcal, también como portavoz, Fernández dijo que se está demostrando que «no sirve para nada».