dl | ponferrada

Sobre los 3 M€: «Haré lo posible hasta el último minuto»

«No me pareció mal que presentaran una lista alternativa; lo que no entendí fue el engaño de hacerlo a espaldas del equipo de gobierno. Voy a intentar un acuerdo hasta el último minuto. Es complicado por los plazos, pero mi obligación como alcaldesa es gestionar el dinero de los vecinos de Ponferrada para beneficio de los vecinos de Ponferrada. ¿La glorieta del Hospital, en Fuentesnuevas, a quien perjudica? No entiendo que se vete, como han hecho USE y el PRB».

«No es una legislatura fallida; hay proyectos de futuro»

«No ha sido una legislatura fallida. Se han sentado las bases de muchos proyectos, y se ha contado con la implicación de la Junta. Hay que mirar a futuro. Proyectos como el Canal Bajo, en el que hemos conseguido convencer a los regantes. Se ha puesto en marcha desde este equipo de gobierno. Hay otros proyectos como el castillo, el ARU de La Puebla Norte...».

Presupuestos: «USE y Cs faltaron a la palabra dada»

«Si te prometen el voto; negociamos una abstención y cuatro días después cambian el sentido de su voto, en este caso USE y Ciudadanos, se está faltando a la palabra».

«Por qué no un convenio con Icamcyl para relanzar la Ciuden»

«Yo intenté dar un impulso a la Ciuden. Tuvimos varias reuniones con el anterior ministro para la reversión del Museo con un consorcio con el Estado y la Junta; a cambio había 5 millones para la reurbanización de la zona y el poblado antiguo de Compostilla, además de otras infraestructuras y la parte museística. Confío en que aún se pueda llevar a cabo. ¿Por qué no un convenio con Icamcyl?. El Bierzo tiene vocación industrial».

«No queremos competir con los pueblos mineros del Bierzo»

«Ponferrada debería entrar en las ayudas a la transición energética. Nosotros no queremos competir con los pueblos mineros del Bierzo. ¿La Universidad o la Uned, que se hicieron con fondos Miner, perjudican a los habitantes del Bierzo?. Hay servicios que tienen que estar en Ponferrada como cabecera. Tenemos que acostumbrarnos a vernos como un todo. Ponferrada necesita tener calificación de municipio minero».

«Cerrar Compostilla sería una tragedia para el Bierzo»

«Ponferrada es mina. PSOE y Cs prefirieron estar al lado de las eléctricas en el Congreso. Compostilla no sólo son los trabajadores directos. Cerrarla sería una tragedia para el Bierzo».

«Se puede bajar al IBI y lo queremos hacer, si nos dejan»

«Ya lo habíamos estudiado. En noviembre habrá un pleno con ordenanzas que se revisarán. El IBI subió, sobre todo de construcciones que no se estaban declarando. Lo hace de oficio el Catastro. La oposición, hace dos años, se unió para subirlo ese 0,04, incluida Rosa Luna, cuando nosotros dijimos un 0,02. Fue su responsabilidad. ¿Se puede bajar dos centésimas? Sí y lo vamos a hacer si nos dejan. Además, haremos descuentos a familias numerosas».

«Hay proyectos en marcha que me gustaría ver»

«Tenemos proyectos, equipo y ganas, pero hay unas estructuras de partido que son las que tienen que decidir, como es el Comité Nacional, con la opinión del presidente provincial y a propuesta de la dirección regional. Hay que respetar los tiempos, aunque hay proyectos en marcha que me gustaría ver».