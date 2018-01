Ponferrada incorporará 7 bomberos para afrontar el aumento de trabajo

maría carro | ponferrada

Ponferrada necesita más bomberos y la ampliación de plantilla será inminente. Al menos esa es la afirmación que ayer mismo hizo el concejal de Seguridad y Régimen Interior, Ricardo Miranda. El Ayuntamiento contratará de manera inmediata siete efectivos más, que se sumarán a un plantilla mermada de 33 bomberos y permitirán cubrir las jubilaciones que se producirán entre este año y el que viene. Aún así, la cifra sigue siendo insuficiente y la pretensión del equipo de gobierno es incorporar todavía más miembros a la plantilla, siempre y cuando —dijo Miranda— Intervención dé paso a las contrataciones. Y es que serían necesarios hasta 48 efectivos para poder ofrecer una atención óptima mínima a la comarca y debieran ser 40 si la acción del equipo de extinción de incendios y salvamento de Ponferrada se circunscribiera únicamente a su término municipal.

Desde luego, los datos sobre las intervenciones de los bomberos de Ponferrada a lo largo de 2017 no hacen más que corroborar la necesidad de reforzar la plantilla. Se han superado las 800 intervenciones al año —849 para ser exactos, un 20% más que en 2016— algo que no se producía desde el 2008 y que demuestra que el trabajo de estos efectivos es cada vez mayor. Más intenso dentro pero, sobre todo, fuera de Ponferrada. No en vano, en el último año se ha batido el récord histórico de servicios prestados fuera del municipio. Han sido 93, prácticamente el doble que en 2016.

Incendios en viviendas y vehículos, rescates de víctimas de accidentes de tráfico y asistencia a personas son las acciones que los bomberos de Ponferrada realizan, mayoritariamente, en cualquier punto del Bierzo e, incluso, en comarcas limítrofes, como Laciana y La Cabrera. Los porcentajes de cada uno de estos tipos de servicios demuestran también que hacen falta más medios para atender a la población de fuera de la capital berciana. Así, según reveló el jefe de los bomberos, José Manuel Valcarce, la mitad de los incendios en viviendas que se han atendido han sido fuera de Ponferrada y prácticamente seis de cada diez accidentes de tráfico que requirieron la intervención del equipo de salvamento se produjeron fuera de las fronteras del término municipal.

Con estos datos en la mano, el concejal Ricardo Miranda se reunirá esta misma semana con el diputado provincial de Fomento, Ángel Calvo, para retomar las negociaciones sobre el papel que han de jugar los bomberos de Ponferrada en el conjunto del Bierzo y sus competencias comarcales. El plan de Miranda es bastante claro: pedirá en torno a medio millón de euros que —dijo— no tienen que ser en efectivos, sino que puede traducirse en la compra de material. Un dinero que, de concederse, se sumaría a los 86.000 euros que ya reciben los bomberos de parte de la Diputación de León, en este caso para compensar económicamente y a título particular las acciones que realizan fuera de su circunscripción.

«Nuestra plantilla está muy ajustada y si la tendencia sigue al alza, se alguna manera hay que ir dando solución al tema de la plantilla, porque nunca se hizo tanto con tan pocos efectivos», dijo Valcarce, explicando que a día de hoy se cubren los servicios gracias al esfuerzo de los bomberos, que destina al trabajo horas de descanso.