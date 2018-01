Ponferrada juega todas las cartas del AVE a la reunión con el ministro de Fomento

Que Ponferrada y el Bierzo queden en una isla desierta en materia de comunicaciones no es una opción que nadie en la comarca quiere contemplar y para ello cuentan con el respaldo de la comunidad vecina. Galicia, como el Bierzo, reivindica una conexión ferroviaria digna con la meseta y ayer lo dejó patente de alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, en un acto en el que participó con la regidora de Ponferrada. Gloria Fernández Merayo juega todas sus cartas a la próxima reunión que mantendrá con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; un encuentro de trabajo para el que ayer se cursó petición formal. En la previa, la alcaldesa ponferradina abrió la mano a la colaboración de otras instituciones para defender unidos que al alta velocidad no pase de largo. Todo pasa —reiteró— por eliminar el «cuello de botella» del Manzanal.

«Ese cuello de botella hay que arreglarlo porque nos puede dejar apartados», dijo la regidora. Y ya no sólo el AVE, sino también la velocidad alta. Dice Merayo que el hecho de que el Alvia tarde «una hora y tres cuartos» a León en su recorrido a Madrid desde Ponferrada es más propio del siglo XIX. Hay que aligerar los tiempos y reducir el viaje a la capital de la provincia hasta los tres cuartos de hora, consideró. «Si fuéramos capaces de mejorar el trazado del Manzanal, ese corredor serviría también para trenes de alta velocidad y de mercancías».

La solución al Bierzo es también una solución a Galicia y por eso el alcalde de Lalín se sumó ayer a la petición y recordó que la promesa para la tierra vecina era que el AVE llegaría en 2003. «Estamos en 2018 y ahora de lo que se nos habla es de un tren de velocidad alta y no de alta velocidad, que no es exactamente lo mismo. La reivindicación es histórica y muy necesaria. No se puede aislar al Noroeste español», espetó Cuíña.

«Yo estoy convencida de que el Ministerio va a ser sensible», afirmó Fernández Merayo. «El Consejo Comarcal y todos los alcaldes e instituciones tienen que sumarse. El Bierzo no puede estar aislado de la meseta», prosiguió, para después recordar que el plan estratégico de la Unión Europea ya lo contempla. «El Plan Conecta Europa determina que la red básica tiene que tener infraestructura para soportar trenes de alta velocidad. Tenemos derecho», dijo.